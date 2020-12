Ci sono ulteriori indicazioni che dobbiamo prendere in considerazione questa mattina per gli utenti che stanno ancora pensando di acquistare un iPhone 11 da 128 GB qui in Italia. Pochi giorni fa, su OptiMagazine, ho evidenziato la convenienza di alcune offerte per questo device, puntualmente collocato in alcuni volantini, ma oggi 13 dicembre siamo arrivati ufficialmente al minimo storico. Andiamo dunque ad analizzare in modo più dettagliato la proposta di Euronics online per il pubblico interessato.

Nuove offerte online di Euronics con iPhone 11 da 128 GB

Partiamo dal presupposto che le nuove offerte Euronics disponibili solo ed esclusivamente all’interno del sito dello store saranno valide fino al prossimo 21 dicembre. Poco più di una settimana, dunque, per sfruttarle e per portarsi a casa un iPhone 11 da 128 GB a condizioni estremamente interessanti, fermo restando che fino ad allora potremmo andare incontro anche all’esaurimento delle scorte. Stamane, infatti, il device risulta disponibile a 699 euro. Siamo scesi pertanto per la prima volta sotto la soglia dei 700 euro.

Possibile che tutto dipenda dalla maggiore disponibilità in Italia dei vari iPhone 12, con relativo abbassamento del prezzo per il suo predecessore. Vedremo come andranno le cose in termini di oscillazioni di prezzo per l’iPhone 11 da 128 GB. Se interessati realmente al prodotto, vi consiglio di fare in fretta. Qualora doveste essere interessati a qualche dispositivo Android, potete puntare su Xiaomi Mi 10T a 399 euro o su Xiaomi Mi 10T Lite 5G a 299 euro.

Massima attenzione alle oscillazioni dei prezzi, soprattutto per i potenziali acquirenti di un iPhone 11, a partire da oggi 13 dicembre. Il prezzo fissato da Euronics questa domenica, infatti, potrebbe non essere riproposto per un bel po’. Che ne pensate delle promozioni trapelate questa mattina? Diteci la vostra con un commento a fine articolo, nel caso in cui abbiate messo il prodotto nel mirino.