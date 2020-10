Presentato e immesso sul mercato solo nelle ultime settimane, il Galaxy S20 FE di casa Samsung pare non aver incontrato a pieno i favori del pubblico. E non solo perché ci si aspettava qualcosa di più per le caratteristiche tecniche ufficiali e di – molto – meno sul fronte del prezzo di vendita. Sì perché, come molti di voi già sapranno, l’avventura degli utenti con questa edizione speciale del celebre smartphone sudcoreano non è iniziata nel migliore dei modi per via di diversi problemi e bug tecnici.

Tra questi, pare che quello che più stia colpendo i possessori di un Samsung Galaxy S20 FE – abbreviazione di Fan Edition – sia legato a malfunzionamenti del display, più volte segnalati dai clienti. Come riportato sulle pagine del portale 9to5google, i dettagli dei problemi sono variabili, ma è comunque possibile andare ad individuare quelli più comuni o che hanno caratteristiche simili tra i vari rapporti apparsi sul forum Reddit o su quello ufficiale messo a disposizione dalla stessa Samsung. Come quello dei cosiddetti tocchi fantasma, per cui l’S20 FE va a registrare dei tocchi sul display anche se in realtà non vi è stata alcuna azione da parte dell’utente. Sia su schermo bloccato si quando viene effettivamente utilizzato. In altri casi, invece, si è verificata una vera e propria mancata risposta del touchscreen, con gli utenti costretti ad effettuare diversi tocchi per compiere una qualsiasi azione a schermo.

I problemi del touchscreen sul Samsung Galaxy S20 FE non paiono ristretti a determinati lotti o a mercati specifici, ed è dunque difficile stabilire se siano imputabili a malfunzionamenti a livello hardware o software. Almeno per il momento, con i tecnici della compagnia orientale ancora ad indagare, ma senza che sia stata diramata alcuna comunicazione ufficiale. Anche voi avete riscontrato dei bug sulla Fan Edition? Ditecelo più sotto nei commenti.