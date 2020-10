Sarà un regalo di Natale, l’arrivo di Bridgerton su Netflix: la nuova serie prodotta dalla ShondaLand di Shonda Rhimes – creatrice di Grey’s Anatomy, Scandal, Private Practice e produttrice de Le Regole del Delitto Perfetto – debutta sulla piattaforma streaming in tutto il mondo il 25 dicembre 2020.

Netflix ha diffuso le prime foto promozionali di questo period drama tratto dalla saga best-seller di Julia Quinn (edita in Italia da Mondadori), che mostrano per la prima volta i protagonisti nei panni dei loro personaggi, tra pizzi, diademi e carrozze: la storia è ambientata infatti nella cosiddetta Età della Reggenza, ovvero la seconda decade del 1800, così definita perché contrassegnata dalla reggenza del Principe di Galles Giorgio Augusto Federico, succeduto a suo padre dichiarato inabile a governare.

Il clima dell’epoca, particolarmente fervido dal punto di vista culturale e sociale, fa da sfondo alle avventure, agli eccessi e alle dispute retoriche degli aristocratici Bridgerton, famiglia in vista dell’alta società inglese composta da otto fra fratelli e sorelle (Anthony, Benedict, Colin, Eloise, Daphne, Francesca, Hyachinh e Gregory) e dalla loro madre Lady Violet, vedova dell’amato marito Edmund.

Tra serate danzanti, visite di cortesia, gite in carrozza, corteggiamenti, matrimoni e schermaglie da alta aristocrazia, in un contesto di pressante competizione sociale in cui protocolli ed etichette definiscono i rapporti umani, Bridgerton porterà su Netflix una commedia romantica d’ambientazione ottocentesca in cui a farla da padrone saranno sicuramente dialoghi brillanti e personaggi sfaccettati.

Protagonisti di Bridgerton sono Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Adjoa Andoh e Ruby Barker, mentre il premio Oscar Julie Andrews fa da voce narrante come Lady Whistledown.

















L’adattamento della saga dei Bridgerton è la prima produzione originale di Shonda Rhimes per Netflix, nata nell’ambito del contratto di esclusiva per la creazione di otto nuovi format, siglato tra la showrunner e lo streamer nel 2017. Un altro titolo già in produzione presso ShondaLand per Netflix è Inventing Anna, dedicato all’affascinante storia della tuffatrice Anna Delvey.