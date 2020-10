Ci sarà anche una canzone di Noel Gallagher nel nuovo album tributo a John Lennon. Secondo quanto riporta il The Sun, l’ex Oasis sarebbe a lavoro su un brano che si ispira alla sua stima per l’artista britannico.

Sempre secondo indiscrezioni, i lavori per la canzone da inserire nel tributo sarebbero ospitati dai Tileyard Studios di Londra e proprio nei giorni in cui si sarebbero dovuti festeggiare i primi 80 anni di John Lennon.

L’idea del tributo a John Lennon è venuta a suo figlio Sean. Secondo le fonti vicine al The Sun, “Sean voleva che Noel fosse a bordo per il suo amore per i Beatles e per John e anche per il grande impatto che ha avuto sulla scena musicale britannica negli ultimi decenni”.

La vicinanza artistica di Noel Gallagher a John Lennon è nota da molto tempo, già negli anni d’oro degli Oasis. L’artista aveva infatti inserito un riferimento in Don’t Look Back in Anger, con alcuni accenni a Imagine.

John Lennon è morto l’8 dicembre 1980 per mano di Mark David Chapman, il 25enne che ha esploso cinque colpi di pistola fatali davanti al palazzo The Dakota in Central Park a New York. Lennon è morto sotto gli occhi della moglie Yoko Ono.

Dopo aver visto negata l’ennesima richiesta di libertà, Chapman ha chiesto ancora perdono per il male che ha causato con il suo gesto.

Nelle settimane appena trascorse, Noel Gallagher era balzato agli onori della cronaca per aver dichiarato di non essere intenzionato a indossare la mascherina. Di diverso avviso è invece suo fratello Liam, che ha invece dato dell’imbecille a suo fratello: “Sono un soggetto a rischio, quindi indosso la mascherina. Mio fratello è un imbecille”.

I due fratelli hanno rotto i rapporti da molti anni, congelando il progetto del gruppo nel quale i fan credono ancora molto. Durante la quarantena, Noel Gallagher aveva pubblicato una demo rinvenuta per caso e che riguardava gli anni degli Oasis.