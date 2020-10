Il caso di successo di Fortnite e della sua ormai giocatissima Battaglia Reale rimane uno dei più peculiari e affascinanti dell’intero panorama videoludico. Un successo fatto di scontri in multiplayer online in uno sparatutto in terza persona con coinvolgenti elementi da tower defense – che ci chiamano a costruire strutture durante le sparatorie -, così come di Stagioni tematiche e di oggetti estetici da collezionare e sfoggiare nella grande isola che ospita le partite.

Tra dorsi, emote e skin, la community di Fortnite ha solo l’imbarazzo della scelta per personalizzare il proprio avatar. Ed è proprio una skin – o costume, che dir si voglia – che è dedicata la nostra ultima guida sull’esperienza sparacchina firmata dai ragazzi di Epic Gmes. In particolare, andremo a spiegarvi come ottenere la skin di Daredevil, ennesima novità dello shooter multiplayer nata dalla collaborazione tra la compagnia e Marvel per la Stagione 4 del Capitolo 2. E se è vero che questa può essere acquistata investendo i vostri preziosi V-Buck, allo stesso modo Epic ha ben pensato di renderla disponibile anche per chi non vuole spendere, e dunque a titolo del tutto gratuito.

Come fare allora? Per portarvi a casa la skin di Daredevil in Fortnite non dovete fare altro che partecipare alla Coppa Daredevil e riuscire a piazzarvi tra le prime posizioni tra i giocatori europei. L’evento si tiene proprio in data odierna, 14 ottobre 2020, ed è accessibile tramite la voce dei menu di gioco dedicata alle competizioni PvP. A seguire, trovate un utile elenco sulle posizioni da occupare in classifica per ottenere il costume del celebre supereroe della Casa delle Idee:

NA Est: 1° – 500° posto

NA Ovest: 1° – 200° posto

Europa: 1° – 800° posto

Brasile: 1° – 200° posto

Asia: 1° – 100° posto

Oceania: 1° – 100° posto

Medio Oriente: 1° – 100° posto

Se non riuscirete a trionfare nella Coppa Daredevil, come già dicevamo, potrete acquistare la sua skin nel negozio in-game per 2000 V-Buck a partire da sabato 17 ottobre.