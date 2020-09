Fortnite Stagione 4 rappresenta l’ultima incarnazione della celebre Battle Royale di casa Epic Games. Un titolo che, come già sapete, continua a far parlare di sé a più di tre anni dall’uscita. Non solo perché giocatissimo dalle masse su un po’ tutte le piattaforme in commercio, ma anche perché al centro di una accesa diatriba con i colossi Apple e Google, e ancora – e soprattutto! – per l’impegno del team di sviluppo nel mantenere la produzione costantemente aggiornata. E se è vero che l’ultimo punto si traduce nel susseguirsi di diverse season tematiche fatte di Pass della Battaglia inediti e oggetti da collezionare, allo stesso modo a rinnovarsi sono pure le sfide messe sul piatto dai ragazzi di Epic per coinvolgere la loro grandissima e assai attiva community.

Non è un caso che anche Fortnite Stagione 4 abbia portato con sé, assieme ad un avvincente carico di supereroi, delle challenge nuove di zecca, organizzate come da tradizione con un andamento progressivo a cadenza settimanale. Con quelle della Settimana 2 della quarta stagione al via il 3 settembre, un leak ha nel frattempo già svelato la loro natura, come possibile leggere sulle pagine del portale GInfinity eSports. Con 24 ore di anticipo è quindi possibile farsi un’idea di quello che ci aspetta sulla grande isola di gioco a partire da domani: di seguito potete consultare l’elenco completo delle Sfide Fortnite 2 Stagione 4, tra cui figurano alcune a tema Avengers – come ad esempio la missione dedicata allo S.H.I.E.L.D che richiede di esaminare una serie di forzieri.

Esamina forzieri a Borgo Bislacco

Esamina forzieri S.H.I.E.L.D. al Quinjet

Colpisci gli avversari al Gattogrill

Elimina L’Autorità

Danza sulla teste nel cimitero di Sentinel

Distruggile barche a Scogliere Scoscese

Sfida Dilbort 1

Guida il motoscafo sotto vari punti di numerosi colori

Vi ricordiamo che le nuove sfide di Fortnite Stagione 4 saranno disponibili su PC, Mac, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ma non sui dispositivi mobile iOS e Google.