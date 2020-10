Il Huawei Mate 40 è atteso per il prossimo 22 ottobre ma già quest’oggi abbiamo tra le mani materiale prezioso che potrebbe svelarcene il suo aspetto esteriore e non solo. Una foto del retro del top di gamma metterebbe in mostra un aspetto fondamentale dell’ammiraglia, ossia la sua fotocamera di forma davvero particolare.

Lo scatto in questione arriva per vie ufficiali, ossia quelle del profilo social di uno dei dirigenti dell’azienda Huawei. Si tratta di He Gang che solo poche ore fa ha condiviso l’immagine che immrtala proprio il retro del Huawei Mate 40. Il carattere teaser della foto è ben chiaro. Il dispositivo è in penombra, eppure appare evidente parte del contorno del comparto fotocamere. Con un po’ di intuizione sembra proprio di capire che questo avrà forma ottagonale (molto meno probabilmente solo esagonale).

Un’immagine teaser non può dirci altro , questo è chiaro, ma lo scatto promozionale stuzzica la curiosità di tanti che stanno aspettando proprio il Huawei Mate 40 in questo autunno. La fotocamera principale a forma ottagonale dovrebbe portarsi dietro una grande rivoluzione, soprattutto per quanto riguarda il numero di sensori complessivi collocati all’interno del comparto. Di certo non si dovrebbe andare al di sotto delle 4 o 5 unità vista l’estensione della sezione sul retro del telefono ma in tal proposito vanno attese le notizie ufficiali.

Quale dei Huawei Mate 40 potrebbe fare affidamento su un comparto fotocamera ottagonale e rivoluzionario? Più che probabile è che il modello Pro, magari quello Pro Ultra, avrà questa specifica dotazione hardware mentre il modello standard dovrà accontentarsi di qualche dotazione di componente in meno ma siamo naturalmente nel campo delle ipotesi. Sulla questione oramai non resta altro da fare che attendere soli 8 giorni e dunque l’evento di lancio di tutta la nuova serie di questo 2020. Chissà che i colpi di scena siano molteplici, non solo quelli riferiti alla fotocamera.