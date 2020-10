Chi punta allo Xiaomi Mi 10T Pro in questo momento è chiamato in causa oggi 13 e domani 14 ottobre, in concomitanza con l’Amazon Prime Day. Proprio sullo store protagonista della due giorni di shopping a prezzi scontati, la nuova ammiragli viene venduta a condizioni decisamente favorevoli. Meglio dunque dettagliare l’ultimo prezzo del device ma soprattutto il buono regalo ad esso associato.

Il costo dello Xiaomi Mi 10T Pro in queste ore su Amazon è quello di listino pari a 599 euro. Non poteva essere altrimenti visto il lancio appena avvenuto in questo inizio autunno ma quello che potrebbe attirare il potenziale acquirente è il regalo assicurato sul pre-ordine ossia 100 euro di buono da spendere successivamente su altri acquisti, sempre su Amazon. Va chiarito che si parla di pre-ordini perché l’uscita commerciale dello smartphone è fissata per il prossimo 19 ottobre ma con spedizione immediata.

Il buono Amazon da 100 euro è assicurato (salvo esaurimento scorte) a tutti coloro che acquisteranno lo Xiaomi Mi 10T Pro sullo store di Bezos quest’oggi e fino alle 23:59 di domani. Per beneficiare del prezioso credito personale nella pagina riportataata in questo approfondimento e selezionare la voce “Approfitta della promozione” dedicata. Una volta ricevuto lo smartphone, la somma verrà associata al profilo del cliente come credito aggiuntivo e da quel momento potrà essere spesa.

Il buono maturato con l’acquisto dello Xiaomi Mi 10T Pro durante i giorni dell’Amazon prime Day quando e come potrà essere speso? Il credito dovrà essere consumato entro la data del 13 settembre 2021 e sarà valido sull’acquisto dei prodotti venduti direttamente da Amazon.it. La quota potrà essere spesa anche in più occasioni ma sempre entro il termine ultimo della data già indicata. Insomma l’occasione è ghiotta per chi punta al nuovo top di gamma Xiaomi che di fatto verrà acquistato per un valore reale non superiore ai 500 euro.