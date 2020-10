In rete, dopo settimane di silenzio, si è tornato a parlare della gamma Redmi Note 10. Si tratta della nuova linea di smartphone della compagnia cinese, che ha fatto diverse volte capolino nei vicoli del web con le prime informazioni. E che oggi, 12 ottobre 2020, torna alla ribalta grazie alle segnalazioni del leaker Digital Chat Station su Weibo.

L’insider ha infatti alzato il sipario su ben tre smartphone che dovrebbero rientrare tra le papabili scelte dei Redmi Note 10. Dispositivi di cui conosciamo pochissimo, e di cui non è trapelata né la denominazione ufficiale né il codice del modello di riferimento, ma che per certo andranno a differenziarsi per alcune caratteristiche tecniche – e di conseguenza anche per i prezzi di vendita al pubblico. Non a caso, uno dei telefoni di casa Redmi andrà a basarsi sulla piattaforma MediaTek Dimensity 720 (MT6853v), mentre il secondo citato dalla fonte – come potete verificare sulle pagine dell’autorevole portale Gizmochina – dovrebbe fare affidamento sul Qualcomm Snapdragon 750G (SM7225), presentato a stampa e curiosi lo scorso mese di settembre, e già confermato “a bordo” dello Xiaomi Mi 10T Lite. Per il terzo, invece, manca qualsiasi tipo di dettaglio per quanto riguarda il SoC.

Le differenze per la gamma Redmi Note 10 andranno a toccare anche il comparto fotografico, sempre con riferimento ai primi due modelli. In un caso avremo allora un sensore principale da 48MP, mentre nell’altro uno da 108MP. Non mancano comunque, sempre a sentire il leaker cinese, alcune caratteristiche tecniche in comunque, come ad esempio un display LCD con foro per la fotocamera anteriore. Da quello che sappiamo, il terzo smartphone che farà parte della famiglia Note 10 sarà il più potente della futura tripletta, basato assieme agli altri sulla MIUI 12, con tanto di tripla fotocamera posteriore, 8GB di memoria RAM, e possibile supporto alle reti 5G di nuova generazione. Non ci resta che attendere le prossime settimane per saperne di più.