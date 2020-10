Negli ultimi mesi si è fatto parecchio parlare tra gli appassionati di hi-tech, e in particolare di tecnologia mobile, dello Xiaomi Mi 10 Lite 5G. E a ragione, considerando che lo smartphone della compagnia cinese mette sul piatto buone prestazioni ad un prezzo decisamente interessante, con piena compatibilità con le reti di nuova generazione. Prezzo che in queste settimane sta calando vertiginosamente un po’ ovunque, soprattutto presso i principali rivenditori presenti in rete.

Non a caso anche in data odierna, 4 ottobre 2020, troviamo lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G in sconto sul listino della divisione italiana di Amazon, gigante dell’eCommerce fondato e attualmente capitanato da Jeff Bezos. Per altro poco prima che scatti l’attesissima iniziativa Amazon Prime Day 2020, le cui date sono state ufficialmente fissate al 13 e 14 ottobre. al debutto proprio quest’anno, il dispositivo targato Xiaomi può essere vostro al prezzo di vendita di 269 euro. L’oggetto è proposto da un rivenditore esterno, ma ritenuto affidabile dalla stessa community con i suoi feedback.

Lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G in offerta su Amazon, in particolare, è il modello da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione interna. Ancora meglio, il prezzo pare essere calato definitivamente senza vincoli temporali, considerano che a inizio luglio era in vendita a 369,90 euro sul sito ufficiale e a 329,90 euro sempre su Amazon Italia – e sempre tramite rivenditori. Il costo è di conseguenza sceso di oltre 100 rispetto al periodo di lancio, “dando” in pasto ai potenziali acquirenti un device 5G decisamente competitivo per spese e scheda tecnica. Tra l’altro, siamo dinanzi a uno smartphone ben costruito e con una solidità costruttiva che non delude le aspettative, nonostante il profilo sia in plastica, implementando un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G operante alla frequenza massima di 2,4 GHz (1 x 2,4 GHz + 1 x 2,2 GHz + 6 x 1,8 GHz), affiancato da una GPU Adreno 620 (frequenza massima 625 MHz) e i già citati 6GB di RAM. Cosa ne dite, siete tentati?