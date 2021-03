Sono ufficiali i nuovi Redmi Note 10, che a breve arriveranno anche in Europa (per adesso sono stati lanciati solo sul mercato indiano). Il modello base include uno schermo Super AMOLED FullHD+ da 6.43 pollici ed è mosso dal processore Snapdragon 678, con configurazioni 4/64 GB e 6/128 GB (espandibili tramite microSD fino a 512GB). Presenti le connettività 4G/LTE, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, GPS con GLONASS e Beidou, USB-C. La batteria ha una capacità di 5000mAh, compatibile con la ricarica rapida a 33W (cablata). Non mancano il jack per le cuffie da 3.5mm, un sensore IrDA, lo speaker stereo e il lettore di impronte digitali laterale. La fotocamera vanta quattro sensori, di cui il principale da 48MP, l’ultra-grandangolare da 8MP, il macro da 2MP e quello di profondità da 2MP. La fotocamera frontale presenta un unico sensore da 13MP. Il Redmi Note 10 vanta anche la certificazione IP53 (resistenza agli schizzi d’acqua), Android 11 con MIUI 12 e le colorazioni Shadow Black, Frost White e Aqua Green.

I Redmi Note 10 Pro e Pro Max sono uguali tra loro, a differenza della fotocamera. Entrambi includono uno schermo AMOLED FullHD+ da 6.67 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz, il processore Snapdragon 732G e configurazioni da 6/64 GB, 6/128 GB e 8/128 GB. La batteria ha una capacità di 5020mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W (caricatore incluso nella confezione). La fotocamera posteriore del Redmi Note 10 Pro vanta un sensore principale da 64MP, mentre il Redmi Note 10 Pro Max include quello da 108MP. Sono uguali il resto dei tre sensori: ultra-grandangolare da 8MP, telemacro da 5MP e di profondità da 2MP.

Le nuance cromatiche comprendono le seguenti colorazioni: Vintage Bronze, Glacial Blue e Dark Night. Per quanto riguarda il mercato indiano (fra non molto verranno resi noti quelli europei), il Redmi Note 10 avranno prezzi di circa 137 e 160 euro (4/64GB e 6/128GB), i Redmi Note 10 Pro di circa 183, 194 e 217 euro (modelli da 6/64, 6/128 e 8/128GB9 ed i Redmi Note 10 Pro Max di circa 217, 228 e 251 euro (modelli da 6/64, 6/128 e 8/128GB).