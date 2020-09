Torna sotto i riflettori lo Xiaomi Redmi Note 10, nuovo smartphone top di gamma della società cinese. Da mesi sul web si vociferava che il successore del Redmi Note 9 – annunciato come ricorderete a fine aprile – fosse in cantiere nelle laboriose fucine della compagnia, ed ora è sempre la rete a regalare altre conferme in tal senso. Come si legge sulle pagine del portale Gizmochina, il noto leaker conosciuto con il nome Digital Chat Station dagli appassionati di settore mobile ha infatti confermato su Weibo di aver individuato il dispositivo nel database di un ente cinese.

Nello specifico, si tratta del modello indicato con il numero M2007J22C, che secondo la stessa fonte farebbe riferimento proprio al Redmi Note 10 di Xiaomi oggetto delle nostre attenzioni. La cosa ovviamente non è stata confermata, ma a questo punto neppure smentita, dall’azienda asiatica, ma se la notizia dovesse rivelarsi corretta sarebbe impossibile non convincersi che la “grande X” sia praticamente pronta ad annunciare ad esperti e consumatori il suo nuovo Note. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, pare che lo Xiaomi Redmi Note 10 dovrebbe sfoggiare 8 GB di memoria RAM, associati al SoC di fascia medio alta MediaTek Dimensity 820 – disponibile dallo scorso mese di maggio. Il tutto con pieno supporto alle reti 5G di nuova generazione.

Da notare come lo stesso sistema operativo sia presente sui recenti Redmi 10X 5G e Redmi 10X Pro 5G. I due device sono stati mostrati in Cina nel corso della stagione primaverile, e dovrebbero fare il loro debutto anche nei mercati internazionali. Possibile che siano loro in realtà il tanto chiacchierato Redmi Note 10? Voi cosa ne pensate, credete sia una teoria credibile? Non ci resta che pazientare e attendere le settimane a venire, quando i vertici di Xiaomi dovrebbero essere pronti a mettere nero su bianco il loro prossimo smartphone di alta gamma.