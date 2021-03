Ormai sappiamo che i Redmi Note 10 monteranno uno schermo SuperAMOLED: lo ha dichiarato su Twitter Manu Kumar Jain, amministratore delegato della divisione indiana. La notizia è di quelle che riempiono il cuore di gioia. La serie sta procedendo spedita, come dimostrano anche i 200 milioni di unità spedite in tutto il mondo, di cui è stato tagliato il traguardo pochi giorni fa. Era stato anticipato che i Redmi Note 10 avrebbero potuto adottare schermi SuperAMOLED già da qualche tempo, suggeriti da alcuni sondaggi, anche se più avanti si era anche tornati a parlare dell’adozione di pannelli IPS (cosa che aveva un po’ spento l’entusiasmo di chi, invece, aveva iniziato a sperare di vedere tali terminali equipaggiati con la qualità degli schermi SuperAMOLED, che hanno senz’altro una marcia in più rispetto ai più tradizionali pannelli IPS).

📢 BOOOOM!



Excited to share that #RedmiNote10 series will feature #SuperAMOLED display – 1st TIME EVER ON a #RedmiNote! 🔥



Undoubtedly the single-most #10on10 anticipated reveal of all-time!



RT and share this epic news!



I ❤️ #Redmi #AMOLED pic.twitter.com/NSlgPAQqSJ — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 2, 2021

Adesso non ci sono più dubbi: gli schermi SuperAMOLED equipaggeranno tutti e tre i modelli della serie, compreso quello base. Non è stato reso noto se ci saranno differenze tra i display, anche se il pannello del top di gamma Redmi Note 10 Pro Max dovrebbe quasi certamente essere caratterizzato da una frequenza di refresh rate a 120Hz. La serie dei Redmi Note 10 sarà presentata il 4 marzo, giorno in cui sapremo finalmente tutto quello che riguarda la dotazione hardware ed il prezzo di questi nuovi dispositivi (che speriamo possano mantenersi su livelli ragionevoli).

Immaginiamo molti di voi faranno il tifo per la serie dei Redmi Note 10, che ha saputo conquistarsi nel tempo l’apprezzamento di tanti affezionati. La notizia dell’adozione di pannelli SuperAMOLED avrà fatto senz’altro piacere ad un certo numero di utenti: siete per caso tra questi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto (che potrete utilizzare anche se voleste farci qualche domanda in particolare).