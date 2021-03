I Redmi Note 10 sono stati presentati già da qualche giorno (ve ne avevamo parlato in questo articolo dedicato), ma ancora non sapevamo quali sarebbero stati i prezzi per il mercato italiano. Da tempo ormai gli appassionati attendevano il lancio di questi dispositivi, di cui ormai si parlava da mesi. I modelli designati sono quattro, ovvero i Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S e Redmi Note 10 5G. Fatta questa breve, ma doverosa premessa, evidenziamo adesso i rispettivi cartellini dei dispositivi menzionati.

I Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro saranno i primi esemplari a rendersi disponibili in Italia entro la fine del mese di marzo. Il Redmi Note 10, in quella che sembra essere l’unica configurazione con 4GB di RAM e 128GB di storage, costerà 229,90 euro. I Redmi Note 10 Pro avranno prezzi di 299,90, 329,90 e 249,90 euro, rispettivamente nelle versioni con 6GB di RAM e 64GB di storage, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna e 8GB di RAM e 128GB di storage. I Redmi Note 10S e Redmi Note 10 5G verranno messi in vendita più avanti: non ci conoscono ancora i dettagli relativi alla data di uscita, né tanto meno i prezzi.

Voi pensate di acquistarne uno non appena disponibile, oppure questi debutti frammentari un po’ vi hanno spiazzato, al punto tale da invogliarvi a guardare meglio altrove? In effetti i prezzi appaiono decisamente allettanti, a dimostrazione del fatto che il produttore cinese abbia voluto puntare, ancora una volta, su un rapporto qualità/prezzo che non passasse inosservato (che è poi la caratteristicha che lo ha reso celebre in poco tempo, arrivando a conquistarsi una buona fetta di mercato anche in Europa). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.