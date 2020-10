Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana (con 5 milioni di spettatori), la seconda puntata di Io Ti Cercherò continuerà a indagare sulla misteriosa morte del figlio di Valerio. Ettore è stato ucciso? E perché qualcuno sta cercando di depistare le indagini? Le risposte nel doppio episodio di stasera, lunedì 12 ottobre.

Nell’episodio 1×03 dal titolo Il cercatore, il pc di Ettore viene fatto analizzare dalla Polizia Postale, mentre Sara identifica la coppia di punkabbes tia. Valerio segue questa pista e li rintraccia in una comunità di recupero, dove la ragazza racconta che Ettore non si è lanciato nel fiume, bensì è stato gettato in acqua da due uomini. Il racconto non coincide quindi con quanto scritto nel verbale. Dov’è la verità? Inoltre, Valerio viene colpito alle spalle e quando riprende conoscenza, scopre che il pc è sparito e qualcuno ha pubblicato il diario in cui Ettore accusa apertamente suo padre di averlo abbandonato. Valerio sospetta che il diario sia un falso e faccia parte del depistaggio.

A seguire l’episodio 1×04 intitolato Acqua. La scarpa che Valerio ha rinvenuto in riva al Tevere in realtà presenta tracce di un altro luogo a Roma. Come gli spiega l’ex-collega della scientifica, Alessandro, Ettore potrebbe essersi trovato in una delle cave di travertino di Tivoli. Chiedendo l’aiuto di Arturo, suo vecchio collega e agente in pensione dell’unità cinofila, Valerio raggiunge il luogo accompagnato dal fedele segugio Gandalf che fiuta la pista. E così, in uno specchio d’acqua nella cava, l’ex poliziotto trova una maglietta appartenuta a Ettore.

Nel cast di Io Ti Cercherò, Alessandro Gassmann nei panni dell’ex poliziotto, ora benzinaio, Valerio Frediani; Maya Sansa è Sara, ex di Valerio, è un’affascinante e determinata vice questore; Andrea Sartoretti interpreta Gianni Frediani, fratello di Valerio e poliziotto; Luigi Fedele è Ettore Frediani, figlio di Valerio; Zoe Tavarelli è Martina, fidanzata di Valerio. Il cast si completa con: Fiorenza Pieri nei panni di Francesca; Giada Prandi è Lisa; Federico Tocci è Alessandro; Giordano De Plano interpreta Roberto; e Lorenzo Gioielli nella parte del Primo Dirigente Sapri.

La regia della fiction è di Gianluca Maria Tavarelli. Alessandro Gassmann tornerà prossimamente su Rai1 con la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, le cui riprese si sono concluse di recente a Napoli.

L’appuntamento con la seconda puntata di Io Ti Cercherò è per stasera alle 21:25.