Sesta e ultima puntata di Un Professore 2: questa sera 21 dicembre si concludono le vicende del docente di filosofia anticonformista interpretato da Alessandro Gassmann e il suo folto cast. Dante Balestra è ormai una presenza imprescindibile per i suoi studenti, tra cui c’è anche suo figlio Simone. Il cuore pulsante della serie resta il liceo Leonardo Da Vinci con la classe frequentata da Simone e Manuel (figlio di Anita).

Manca ormai poco al finale di stagione in cui capiremo come si risolveranno le varie relazioni e i rapporti familiari. Preoccupano le condizioni di Dante, che si troverà a prendere una decisione difficile sul suo stato di salute. A tenere banco ci sarà anche Mimmo, che sceglierà di collaborare con la polizia, e Nina, impegnata nella delicata questione di sua figlia Lilli.

Di seguito le anticipazioni dei due nuovi episodi. Si inizia con il 2×11 dal titolo Sartre: La libertà di scelta:

Viola e Rayan sono sempre più vicini. Dante prende una difficile decisione sulla propria salute. L’assistente sociale informa il professore e la preside Smeriglio del rapimento di Lilli, scatenando l’allarme generale. Mimmo collabora con la polizia per incastrare Molosso e i suoi scagnozzi. Manuel convince Nina a nascondersi con la bambina in villa, ma Dante li scopre e vuole che la ragazza restituisca la figlia agli assistenti sociali, prima che la famiglia affidataria sporga denuncia.

A seguire, l’episodio 2×12 intitolato Epicuro: tra vita e morte:

L’avvocato di Nicola convince la famiglia affidataria di Lilli a non sporgere denuncia. Anita confessa a Dante del tradimento con Nicola e, a sua volta, Dante le rivela ciò che è accaduto con Floriana. Mimmo e Pantera mettono in atto il piano concordato. Dante porta la classe a fare lezione davanti all’ospedale, ma ha un malore improvviso e viene sottoposto a un intervento d’urgenza. Mimmo informa Simone del suo ingresso in un programma di protezione testimoni: adesso cosa succederà tra loro? Nicola offre a Nina un lavoro part-time per aiutarla a riottenere l’affido di Lilli. Poi, informa la famiglia che dovrà trasferirsi a Tokyo. Anita e Dante, che durante la malattia di lui si sono riavvicinati, riusciranno a superare le incomprensioni reciproche e a ricominciare insieme?