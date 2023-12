Un Professore 2 non va in onda il 19 dicembre: per vedere l’ultima puntata bisognerà aspettare qualche giorno. La fiction di Rai1 rinuncia al doppio appuntamento settimanale, come ci aveva abituati, per lasciare spazio ad altro.

Stasera, Amadeus condurrà la finale di Sanremo Giovani. I finalisti che sognano il palco dell’Ariston sono: Bnkr44, Clara, Dipinto, Fellow, Grenbaud, Jacopo Sol, Lor3n, Nausica, Omini, Santi Francesi, Tancredi e Vale LP Si esibiranno live dal Teatro del Casinò di Sanremo accompagnati da una band e saranno votati dal Direttore Artistico e dalla Commissione Musicale di Sanremo Giovani. I primi tre classificati approderanno direttamente in gara sommandosi ai 27 Big del prossimo Festival. Durante la serata Amadeus presenterà i Big.

Quando andrà in onda l’ultima puntata di Un Professore 2? Il pubblico non dovrà attendere troppo: la fiction torna ad occupare la fascia oraria del giovedì sera. Il 21 dicembre, Rai1 trasmetterà il finale di stagione. I due episodi che vedremo saranno il 2×11 dal titolo Sartre: La libertà di scelta, e il 2×12 intitolato Epicuro: Tra vita e morte.

Nell’ultima puntata, la scena sarà tutta concentrata sul malore di Dante, per il quale sarà operato d’urgenza. Ci aspettiamo momenti di grande apprensione per lui e tutti i suoi cari. Nina, invece, sarà messa di fronte a una scelta per il bene di sua figlia. Mimmo accetta di collaborare con la polizia, ma ciò potrebbe complicare il suo rapporto con Simone.

Nel cast di Un Professore 2: Alessandro Gassmann interpreta Dante Balestra; Claudia Pandolfi è Anita Ferro; Nicolas Maupas è Simone Balestra; Damiano Gavino è Manuel Ferro; Domenico Cuomo è Mimmo; Christiane Filangieri è Floriana; Luna Miriam Iansante è Luna; Elisa Cocco è Laura; Davide Divetta è Matteo; Pia Engleberth è Virginia Villa; Paolo Bessegato è il professore Attilio Lombardi; Federica Cifola è la preside Ada Smeriglio.

New entry: Margherita Aresti è Nina, una ragazza polacca; Alice Lupparelli interpreta Viola, adolescente costretta sulla sedia a rotelle; Khadim Faye è Rayan, talento del calcio arrivato dall’Africa; Thomas Trabacchi è Nicola Brandi, padre di Viola.

L’appuntamento con l’ultima puntata di Un Professore 2 è rimandato a giovedì dalle 21:30 su Rai1.

