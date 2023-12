Un Professore 3 ci sarà: sciolto ogni dubbio, possiamo assicurarvi che verrà prodotta una terza stagione. A darne conferma è Alessandro Gassmann, che ha risposto a un messaggio di un utente in merito a un probabile seguito della fiction.

“Torneremo”, ha così replicato l’attore romano. Non c’erano dubbi, del resto. La seconda stagione, seppur con qualche numero in calo, resta uno dei cavalli di battaglia della Rai. L’ultimo episodio andato in onda, dal titolo Orazio: Carpe diem, ha registrato i numeri più alti della stagione: 24.90% di share 3.784.000 spettatori.

Il successo straordinario della serie rende quindi probabile la realizzazione di Un Professore 3. Altra conferma è stata data anche dallo sceneggiatore Sandro Petraglia a FanPage.it, che ha spiegato come il fulcro resteranno i personaggi di Simone, Manuel e Mimmo.

“Non posso dire molto, ma di sicuro Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo sono tre attori su cui puntiamo molto. Quindi ci saranno Simone e Manuel e tornerà Mimmo”, ha spiegato.

I fan di Un Professore hanno molto a cuore il rapporto tra Simone e Manuel. Su X spopola l’hashtag dedicato alla coppia, ma lo sceneggiatore precisa di non averli concepiti in questa maniera:

“Manuel, fin dall’inizio, dice di essere eterosessuale e noi lo abbiamo pensato come un eterosessuale che ha questa mezza storia con Simone. È una cosa che ferisce anche Simone il fatto che per Manuel sia un’esperienza, mentre per lui sia una storia d’amore importante. È un dolore che lo fa crescere.”

Per quanto riguarda Mimmo, per Simone si tratta di tutt’altra cosa e ci va “molto più cauto. Capisce che si sta innamorando, ma cerca di andare con i piedi di piombo. Penso che Manuel sia eterosessuale. È scritto così, lo dice continuamente. Manuel è un personaggio creativo, originale e all’interno della sua creatività e intelligenza, ci sta anche che esplori tutto ciò che può esplorare.”

Chissà cosa ne penseranno i fan…

