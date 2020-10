C’è una strada alternativa per testare oggi stesso la registrazione delle chiamate a bordo di smartphone Huawei e Honor che montano EMUI 10.1. Dopo aver analizzato alcuni ritardi a proposito del rilascio dell’aggiornamento in questione per alcuni modelli del produttore asiatico la scorsa settimana, dunque, proviamo a concentrarci su come ripristinare una funzione richiesta a gran voce anche dal pubblico italiano nel corso delle ultime settimane.

Come far tornare la registrazione delle chiamate su Huawei e Honor con EMUI 10.1

Nello specifico, la funzione di registrazione delle chiamate è una caratteristica che spesso e volentieri gli utenti in possesso di un Huawei e Honor non faticano a definire “un must“. Ma questa funzionalità è stata rimossa dai dispositivi senza motivo. Risolviamo questo problema, nel caso in cui si disponga di un dispositivo con la versione software EMUI 10.1. Da questo momento, infatti, è possibile ottenere la registrazione delle chiamate che desiderano in tanti.

Per riuscire nel proprio intento, gli utenti dovranno in primis installare l’apposito APK. Una volta portato a termine il download, apparirà un’applicazione denominata all’interno della propria Home chiamata “Call Recorder“. Ovviamente, è possibile spostare questa applicazione nella cartella che riteniamo più opportuna. Appena attivata l’app, la registrazione della chiamata verrà effettuata fino al termine del contatto telefonico con il nostro interlocutore. A quel punto, riceverete una notifica con cui vi verrà confermato che la chiamata sia stata registrata.

Se l’utente lo desidera, è possibile ascoltare la registrazione selezionando la notifica, oppure si può accedere alla registrazione dall’applicazione Call Recorder. Allo stesso tempo, se si desidera condividere la registrazione, basta usare l’applicazione in questione. Insomma, un servizio completo per i tanti Huawei e Honor al momento fermi con EMUI 10.1, qualora si desideri ancora quella funzione.