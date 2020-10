Ci sono alcuni ritardi che dobbiamo necessariamente prendere in esame oggi 5 ottobre, per quanto riguarda la distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 10.1 a bordo di alcuni smartphone Honor. Un paio che prenderemo in esame questo lunedì sono tra le altre cose molto popolari in Italia. A mio modo di vedere, infatti, merita un approfondimento la questione relativa ai vari Honor 9X e 9X Pro, con un rollout che in tanti pensavano si potesse avere già nelle scorse settimane.

La situazione per alcuni Honor ad ottobre sul fronte EMUI 10.1

Come stanno le cose in questi giorni? Parlando di Honor 9X e Honor 9X Pro, occorre partire dal presupposto che l’avvio della distribuzione dell’aggiornamento in questione è scattato addirittura nel mese di giugno in Cina. A partire da quel momento, e di conseguenza dopo quattro mesi dal lancio iniziale, la società non ha avviato il lancio di EMUI 10.1 per questi due smartphone. Una situazione paradossale e strana, considerando anche gli standard di questo produttore che non prevedono mai un gap di questo tipo tra Cina e resto del mondo.

Particolare soprattutto il caso di Honor 9X Pro, visto che lo smartphone è stato lanciato sul mercato a febbraio, nel mercato globale, ma ancora oggi si ritrova con EMUI 9.1. Questo, mentre i dispositivi più vecchi e con comparto hardware meno significativo risultano aggiornati con EMUI 10.0. Per quanto concerne il primo modello, lo staff di Huawei Central ha ricevuto una risposta ufficiale di recente: “L’aggiornamento EMUI 10.1 per Honor 9X è in prova a causa di molti bug dovuti all’upgrade”.

Ci sono comunque indiscrezioni, come quelle di Geekissimo, secondo cui gli smartphone Honor menzionati in questo frangente siano destinati a ricevere l’aggiornamento con EMUI 10.1 entro questo mese. Staremo a vedere se le cose andranno così, o se ci saranno ulteriori ritardi sulla tabella di marcia.