Il grande giorno del Huawei Mate 40 si fa sempre più vicino. Mentre gran parte dell’attenzione mediatica è concentrata sull’imminente reveal dell’iPhone 12, la compagnia cinese si prepara infatti a svelare ad addetti ai lavori e consumatori il suo prossimo smartphone in data 22 ottobre, grazie ad un evento trasmetto necessariamente in streaming. Lo stesso giorno, saranno aperti i pre-order per il mercato orientale, con quelli europei e statunitensi a seguire a stretto giro di boa.

E se l’hype si fa sentire, nella giornata di oggi è apparsa in rete quella che dovrebbe essere un’immagine promozionale del Huawei Mate 40, o per lo meno di una delle sue varianti previste dal produttore. Il poster promo, visibile poco più in basso in questo stesso articolo e segnalato dal sito ITHome, proviene da un produttore cinese di accessori per l’elettronica, Benks. L’azienda è andata a condividere immagini che illustrano non solo il device mobile, ma per l’appunto anche alcuni degli accessori che lo accompagneranno sugli scaffali fisici e su quelli dei principali rivenditori online, tra cui spiccano tra le altre cose una dock per la ricarica, un cavo USB, una pellicola di protezione per lo schermo e alcune custodie.

La foto in tre dimensioni del Huawei Mate 40 mette poi in evidenza il design del dispositivo, sia guardandolo frontalmente che sul lato posteriore. Una visione preliminare in vista dell’annuncio del 22 ottobre, che lascia per altro intendere che i nuovi smartphone risulteranno visivamente molto simili al P40 Pro. Come potete notare, abbiamo pure la stessa doppia fotocamera frontale per i selfie, posizionata sul lato sinistro del pannello. Per quanto riguarda il display, questo si presenta a cascata – o waterfall -, come già accaduto sul Mate 2019. Spostandoci sulla cover posteriore, notiamo un grande modulo circolare contenente le lenti, dotato di quella che pare una elegante finitura traslucida.

Per il momento non ci sono segnali sull’autenticità del render, per quanto rispecchi le fughe di informazioni trapelate in passato. Quel che pare certo è che saranno immessi sul mercato tre versioni differenti: Huawei Mate 40, Mate 40 Pro e Mate 40 Pro+.