Sapevamo che i Huawei Mate 40 (di cui potete ammirare la presunta foto dal vivo insieme ad iPhone 12 in questo articolo) sarebbero potuti essere presentati il 22 ottobre (ve ne avevamo parlato qui), ed infatti così sarà: lo ha da poco confermato il produttore cinese, parlando addirittura di ‘potere senza precedenti’ e confermando anche l’orario dell’evento (alle ore 14 CEST). L’immagine promozionale che accompagna l’intervento social su Twitter mostra una cupola circolare che segnala, ancora una volta, il design sferico della fotocamera, e probabilmente il nuovo zoom che la contraddistinguerà. Facciamo notare che l’OEM non ha mai utilizzato la fotocamera periscopica a bordo dei dispositivi della serie Mate, conservandone l’esclusiva per gli smartphone della serie P.

Tuttavia, l’azienda sembra finalmente essere pronta per il debutto di questo obiettivo con zoom lungo sulla gamma Mate. Alcune voci precedenti suggerivano che i Huawei Mate 40 verranno inizialmente venduti in Cina per la fine di ottobre, mentre permangono ancora dubbi sulla sua vendita globale, che potrebbe non partire prima del 2021. Un noto informatore di Weibo, DigitalKing, ha fatto sapere che il produttore cinese potrebbe cominciare a promuovere ufficialmente la serie dei Huawei Mate 40 entro il 12 ottobre, seguito dagli inviti ai media.

La gamma potrebbe comporsi di quattro modelli, tra cui un RS Porsche Design ed il nuovo Pro+, con nuove funzionalità della fotocamera e l’ultimo processore proprietario Kirin 9000 con processo produttivo a 5nm. Il Huawei Mate 40 Pro avrà un supporto per la ricarica superveloce a 66W, e fungerà con EMUI 11. Tutte le varianti possono presentare display con bordi curvi, mentre il Mate 40 Pro+ potrebbe includere un pannello a cascata ultra-curvo. Mancano ancora molte informazioni per il completamento del mosaico, ma possiamo già ritenerci abbastanza soddisfatti di quanto già sappiamo (sempre che venga poi confermato). Se avete qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.