Ligabue a Correggio stasera per la presentazione del libro autobiografico È Andata Così. Sarà l’unico evento con i fan per la presentazione della sua opera celebrativa, realizzata con il giornalista Massimo Cotto e disponibile dall’inizio del mese.

L’appuntamento è al Teatro Asioli di Correggio stasera, lunedì 12 ottobre. L’evento si svolgerà dinanzi ad un ristretto pubblico, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 in tema di distanziamento sociale. Per consentire a tutti gli interessati di seguire la presentazione del rocker, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Repubblica.it.

È Andata Così è il primo libro autobiografico di Ligabue che lo stesso artista ha scritto con il giornalista Massimo Cotto; è disponibile in libreria dal 6 ottobre per un totale di 360 pagine al prezzo consigliato di 28 euro ed è una vera e propria antologia che racconta i 30 anni di carriera del Liga attraverso una carrellata di ricordi, di successi, di concerti, di immagini.

360 foto e un’appendice con tutta la discografia del Liga, singolo per singolo e album per album; un volume da collezione con copertina rigida che ripercorre la carriera e la vita del cantante attraverso gli episodi fondamentali.

Ligabue a Correggio lo presenta stasera alla presenza di un ristretto pubblico, al Teatro Asioli della sua città Natale. L’evento sarà trasmesso in diretta su Repubblica.it in streaming dalle ore 21.00. Ligabue chiacchiererà con Massimo Cotto ricordando il momento in cui i due hanno deciso di dare forma ai ricordi da Ca’ di Pòm, la palazzina dove il rocker ha scritto la maggior parte delle canzoni dell’album Buon Compleanno Elvis.

L’incontro di oggi sarà l’occasione per presentare i contenuti del libro È Andata Così, ovvero per ripercorrere i maggiori successi del Liga attraverso una chiacchierata informale che i fan potranno seguire da casa collegandosi al sito di Repubblica a partire dalle ore 21.00.