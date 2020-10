Rai2 l’ha chiamata Fenomeno Ferragni, la serata speciale in onda lunedì 12 ottobre alle 21.20 che propone il documentario Chiara Ferragni – Unposted, anticipato da un’intervista di Simona Ventura all’influencer e imprenditrice cremonese diventata icona di stile ed esperta di marketing idolatrata in tutto il mondo.

La Ventura incontra la Ferragni al Maxxi – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo di Roma, per un’intervista che stende il tappeto rosso alla prima visione assoluta in tv del docufilm sulla sua vita.

Diretto da Elisa Amoruso, Chiara Ferragni – Unposted è il primo documentario che vuole raccontare la vita e l’ascesa dell’imprenditrice digitale (così si definisce la Ferragni in barba all’abusato termine influencer) dai primi passi mossi col blog The Blonde Salad alla creazione di un marchio che consiste principalmente nel suo nome e che, con due aziende all’attivo, impiega centinaia di persone.

Il film sulla Ferragni traccia un suo ritratto partendo dalla ragazzina che inizia a scattare foto con una macchinetta digitale ottenuta con la raccolta punti del supermercato fino a mostrare la business woman che è diventata un case study alla facoltà di economia dell’università di Harvard, imponendosi, soprattutto nell’ultimo anno, anche come promotrice di messaggi socialmente utili che vanno dalle iniziative benefiche nella lotta all’epidemia da Covid-19 alle campagne contro l’uso malsano dei social.

Un po’ icona patinata e un po’ donna d’affari, un po’ frivola e un po’ impegnata, Chiara Ferragni viene ritratta in questo documentario né più né meno come dal suo profilo Instagram, senza scavare troppo a fondo in quel “fenomeno Ferragni” che Rai2 si propone di raccontare.

Ecco alcune curiosità sul documentario di Elisa Amoruso.

Il debutto di Chiara Ferragni – Unposted

La prima proiezione del docu-film è avvenuta, non senza polemiche al seguito, nella prestigiosa cornice della Laguna il 4 settembre 2019, quando è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia nella sezione Sconfini, prima di essere distribuito nelle sale italiane come film-evento unicamente il 17, 18 e 19 settembre. Per quei tre giorni di programmazione ha incassato oltre 1 milione e 600mila euro diventando l’uscita-evento di maggior successo della storia del cinema italiano.

La regista Elisa Amoruso

Già dietro la macchina da presa per i documentari Fuoristrada (2013) e Strane straniere (2016), la Amoruso ha esordito al cinema come sceneggiatrice, firmando tra gli altri i film Passione sinistra di Marco Ponti e La Foresta di Ghiaccio di Claudio Noce. Per Chiara Ferragni – Unposted è anche autrice della sceneggiatura. Il suo scopo dichiarato nel seguire la Ferragni è approfondire “il segreto del suo successo rapido e dirompente, con uno sguardo che non vuole essere giudicante, quanto piuttosto indagatore” e scoprire “la persona che sta dietro al suo personaggio, con le sue fragilità e le sue radici“.

L’accoglienza negativa

Nonostante abbia guadagnato una candidatura ai Nastri d’Argento 2020 nella categoria “Cinema Reale”, Chiara Ferragni – Unposted è stato unanimemente stroncato dalla critica perché risultato un santino agiografico senza il minimo spirito indagatore, che pure un documentario dovrebbe sempre avere. Non una nota stonata nel racconto della vita della protagonista, nessuna crepa nello scintillante ritratto delle due qualità, perfino il divorzio dall’ex socio ed ex compagno Riccardo Pozzoli (considerato da molti il vero artefice della nascita delle sue aziende e del loro successo commerciale) viene liquidato come un tradimento da dimenticare, con accuse specifiche rivolte senza il minimo contraddittorio. Tutti concordi nel definire Chiara Ferragni – Unposted una sorta di versione estesa, con una regia cinematografica, di quel che ogni giorno l’influencer mostra di se via Instagram, il suo social media di riferimento, con l’aggiunta di un po’ di materiale d’archivio personale. A differenza di quello che vorrebbe significare quel titolo, c’è davvero poco di “non pubblicato” e non già visto altrove. Insomma, un film sul Fenomeno Ferragni che però non spiega le vere radici del fenomeno Ferragni.

Gli ospiti di Chiara Ferragni – Unposted

Oltre alla stessa Ferragni nel docu-film appaiono suo marito Fedez, l’imprenditrice ereditiera Paris Hilton, le stiliste Maria Grazia Chiuri, Alberta Ferretti, Silvia Venturini Fendi, il giornalista di Vanity Fair Simone Marchetti, il designer e stilista Jeremy Scott. Anche sul versante delle testimonianze, non c’è alcuna voce critica che possa dare dei chiaroscuri al racconto dell’icona Ferragni.

Dove vederlo in streaming

Successivamente all’uscita nelle sale, Chiara Ferragni – Unposted è stato distribuito in streaming da Amazon Prime Video, che in collaborazione con Rai Cinema ha prodotto il film. Dopo la messa in onda su Rai2 il 12 ottobre, sarà disponibile su Raiplay.it.