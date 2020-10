Meglio non perdere di vista il bonus libri scolastici 2020, un’agevolazione, di cui vi avevamo già parlato giorni fa in questo articolo dedicato, prevista per venire incontro alle famiglie in difficoltà (a basso reddito), così da sostenere l’istruzione della prole in età scolare. L’incentivo può essere richiesto, per chi non lo sapesse, per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, e quindi per le scuole medie e superiori di una volta.

Quali sono i requisiti per l’acquisizione del bonus libri scolastici 2020? Molto semplice, occorre innanzitutto avere un valore ISEE compreso tra lo 0 ed i 10.632,94 euro (Fascia 1) e tra i 10.632,95 ed i 15.748,78 euro (Fascia 2), oltre alla presenza all’interno della famiglia di almeno un alunno di scuola secondaria di primo o secondo grado (come sopra detto si parla di scuole medie e superiori). Se siete in possesso dei suddetti requisiti dovrete adesso impegnarvi a produrre tutta la documentazione necessaria per l’ottenimento del bonus libri scolastici 2020, che ormai occorrerranno come il pane essendo la scuola iniziata già da qualche tempo: certificato ISEE, dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) per scuola frequentata e per residenza, fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’utente che richiede l’agevolazione, istanza di contributo.

Il bonus libri scolastici 2020 dovrà essere utilizzato dai genitori o dai tutori dell’alunno o dello studente, unitamente ad un documento di riconoscimento presso uno dei negozi convenzionati (potete trovare la lista completa sul sito del Comune di appartenenza). Il bonus libri scolastici 2020 sostiene l’acquisto di testi cartacei o digitali, vocabolari e libri di narrativa (pure in altre lingue), come anche di software per uso scolastico (programmi e OS). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.