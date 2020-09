Si fa un gran parlare del bonus libri scolastici 2020/21, che consiste in un contributo economico erogato per le famiglie in difficoltà. Chiaramente l’agevolazione dovrà essere impiegata per acquistare testi scolastici ed altro materiale didattico. Sebbene le date per il ritorno a scuola non sia ancora definitivo, ci si guarda già intorno per attrezzarsi a dovere. Quale che sia il calendario (ve ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo), seppur, se dovesse essere, con pratiche di formazione a distanza, occorrerà che agli alunni non manchi tutto il necessario per studiare ed apprendere.

Il bonus libri scolastici 2020/21 serve proprio per accedere ad una serie di agevolazioni e sconti per consentire alle famiglie meno abbienti di comprare la merce per il ritorno in classe dei propri figli. L’incentivo è stato finanziato con una cifra di 236 milioni di euro, col credito che verrà reso disponibile per scuole medie (100 mila euro) e superiori (120 mila euro). La suddivisione del credito avverrà secondo criteri precisi, che andranno dal numero degli allievi iscritti in una scuola, ai vari disagi ravvisati nel processo di apprendimento fino a quello che tiene in considerazione il contesto socio-economico in cui l’istituto è inserito.

Si tenga in considerazione che il bonus libro scolastici 2020/21 non è rappresentato soltanto dal fondo stanziato dal Ministero dell’Istruzione, per il quale la domanda dovrà essere inoltrata dalle scuole, e non dalle famiglie. Anche le regioni ci stanno mettendo del loro per aiutare i nuclei familiari in difficoltà, per venire incontro ai bisogno del singolo studente per l’acquisto dei libri di testo e del materiale scolastico da utilizzare per la didattica a distanza ed in presenza, a prescindere dalla decisione che il governo deciderà di prendere in virtù del numero dei contagi da Coronavirus da qui alla metà di settembre.