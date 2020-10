Il video di Can Yaman a Verissimo sta andando già a ruba. L’attore di DayDreamer Le Ali del Sogno è stato ospite oggi pomeriggio di Silvia Toffanin e i fan sono felici di questa scelta, convinti che solo lei potesse far raccontare in questo modo il loro beniamino. In un italiano quasi perfetto, l’attore turco si è raccontato iniziando dall’anno zero, parlando delle nonne che lo hanno aiutato a crescere durante una situazione poco piacevole per i suoi genitori, problemi dovuti alla professione e alla loro situazione economica.

Quando finalmente le cose iniziavano ad andare bene anche sotto questo punto di vista, Can Yaman si è iscritto al liceo italiano, una scuola a pagamento, proprio perché interessato da sempre al nostro Paese “che gli scorre nelle vene”. Il lavoro del padre però ha di nuovo conosciuto una fase down ma lui è riuscito a non lasciare la scuola grazie al suo duro lavoro che gli ha permesso di andare avanti grazie a delle borse di studio, le stesse che lo hanno portato negli Usa nel suo ultimo anno di liceo.

L’intervista di Can Yaman si sposta poi su Demet Özdemir, sua compagna in DayDremaer, di cui non poteva non dire parole splendide con la speranza di lavorare di nuovo insieme: “Lei fa cose, io ne faccio altre.. e Boom”. Così l’attore spiega l’alchimia che buca lo schermo e che ha decretato il successo della serie che stiamo vedendo nel fine settimana su Canale5 ma quando si parla d’amore, Can si irrigidisce un po’ e spiega subito che lui e Demet sono solo amici. Al momento Can si definisce single ma se si parla d’amore ammette che lui ama tutto quello che fa, a partire dal suo lavoro.

Cosa non gli piace fare? Sognare. Lui non sogna, lui fa. Quando pensa ad una cosa agisce e non la sogna e poi non ama pensare perché questo lo rende nervoso e lui sta sempre lontano da cose che lo stressano.