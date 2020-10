I nuovi episodi di DayDreamer saranno proprio da non perdere e non tanto perché la liason tra Can e Sanem diventerà sempre più stretta e romantica ma anche perché i pettegolezzi rischiano davvero di travolgerli. Sanem porta Can nel posto dove da piccola si rifugiava per scrivere, e gli mostra una lettera, che “profeticamente” aveva scritto per lui. Leyla, in rotta con Emre, torna comunque al lavoro, e viene convinta da Can a restarci almeno una settimana, prima di prendersi un periodo di riposo, perché c’è in ballo la campagna per la “Red mood cosmetics”.

Proprio mentre infuriano i preparativi della campagna, e Sanem mostra con successo il suo progetto, e lo slogan, il quartiere è in subbuglio perché Mevkibe si è fatta sfuggire con Melahat che forse Sanem e Can si sposeranno e lei lo ha riferito a tutte le vicine. Ad insinuare il dubbio è Aysun che mostrando un rotocalco alle altre afferma che Can afferma non pensa al matrimonio.

Ecco il trailer dei nuovi episodi di DayDreamer:

La cosa innesca in Mekvibe il dubbio che Can possa prendersi gioco di Sanem e rincuora invece un già disperato Muzaffer. Osman passa le consegne della macelleria ad Ayhan, per dedicarsi alla sua carriera di attore. Cos’altro succederà in DayDreamer?

La serie turca tornerà in onda proprio domani, 11 ottobre, e andrà allo scontro con Domenica In portando sullo schermo l’arresto di Can. Il bel Divit decide di recarsi da Fabbri per convincerlo a vendergli la sua quota, ma non riuscendoci lo prende a pugni e lui lo denuncia. A quel punto il giovane viene prelevato dal suo ufficio ed arrestato. La sua situazione non è delle migliori ma al suo fianco c’è Sanem.

L’appuntamento con Can Yaman, invece, è fissato per questo pomeriggio a Verissimo per l’intervista registrata ormai due settimane fa.