Il social cinese Weibo è spesso solito farci alcuni regali, come nel caso dello scatto che sembra immortalare gli ormai prossimi Huawei Mate 40 e iPhone 12. Come riportato da ‘huaweicentral.com‘, i due smartphone presto si ritroveranno faccia a faccia, venendo presumibilmente lanciati a distanza di poco tempo l’uno dall’altro (il nuovo top di gamma del produttore cinese verrà presentato per la fine del mese, mentre l’evento con protagonista il melafonino è in programma per il 13 ottobre).

Sarete davvero in tanti ad attendere l’uno e l’altro top di gamma, in ciascuna delle rispettive varianti: la foto ci mostra quelle che sono le loro principali caratteristiche estetiche, ammesso e non concesso che quelli immortalati nello scatto corrispondano davvero a Huawei Mate 40 e iPhone 12 (usiamo il condizionale in quanto non possiamo garantire la certezza assoluta sia così non essendo un’immagine rilasciata direttamente da Huawei o da Apple). In ogni caso, guardando la foto si nota subito la grande ampiezza di entrambi i display, contrassegnati da cornici molto ridotte e le soluzioni studiate per l’inclusione delle selfie-cam (ritaglio doppio per il top di gamma del produttore cinese collocato in alto a sinistra, notch centrale per il melafonino di ormai prossima generazione).

Il Huawei Mate 40, in particolare, lo scatto ci permette di notare la posizione in cui sarebbe stato inserito il bilanciere del volume ed il tasto di accensione/spegnimento, presenti sul lato a destra. Il dispositivo, infine, presenta i bordi leggermente curvati, una scelta stilisticamente premiante, ma che, nell’utilizzo di tutti i giorni, non sembra aver convinto fino in fondo alcuni utenti (cosa che non crediamo però essere determinante ai fini della scelta se si è certi di volere proprio questo device). Ammesso che gli smartphone in foto siano davvero i Huawei Mate 40 e iPhone 12, i due telefoni vi piacciono oppure li avreste preferiti diversi?