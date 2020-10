In questi affollatissimi giorni di rumor su iPhone 12, la rete continua a parlare anche di altri prodotti che fanno o faranno parte della grande famiglia Apple. Mentre il colosso di Cupertino ha finalmente ufficializzato gli inviti per il suo prossimo keynote del 13 ottobre – si terrà in streaming da Apple Park, e sarà dedicato proprio al futuro melafonino -, tra i vicoli de web non mancano infatti riferimenti ad altri device made in California, come le AirPodsStudio.

In particolare, la redazione del portale MacRumors ha infatti riportato la più recente segnalazione del noto insider Jon Prosser, che si riferisce proprio alle AirPods Studio, cuffie che già da tempo erano al centro di indiscrezioni in passato. Stando alla fonte, che sempre oggi ha stuzzicato i palati dei fan con un massiccio leak su iPhone 12 – rivelando dimensioni, prezzi e data di lancio della nuova lineup di smartphone della della morsicata -, le cuffie over-ear sarebbero molto vicine all’annuncio. E alla successiva commercializzazione.

In ogni caso, la presentazione non andrà a sovrapporsi a quella delle preannunciate AirPods Pro, protagoniste anche loro dell’evento del 13 ottobre. Le AirPods Studio non saranno di conseguenza al prossimo keynote, in quanto non dovrebbero entrare in produzione prima del 30 ottobre di quest’anno. Il leaker è allora convinto che le cuffie saranno date in pasto a esperti e consumatori tramite un semplice comunicato stampa, che svelerà anche la data di arrivo sugli scaffali dei negozi fisici e online via eCommerce. Il tutto al prezzo di 350 dollari circa. Lo stesso Prosser, contemporaneamente a questa notizia, va pure a confermare che, contrariamente a quanto si vociferava nelle ultime ore, all’evento Apple non saranno presenti neppure gli AirTags, localizzatori GPS di Cupertino. Questi ultimi vedranno la luce solo a marzo 2021, per una kermesse digitale che a questo punto dovrebbe essere quasi del tutto dedicata ad iPhone 12, con HomePod Mini che potrebbe fare da “spalla”.