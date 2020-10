Il grande giorno di iPhone 12 è sempre più vicino. Dopo tutta una serie di indiscrezioni e voci di corridoio incontrollate, Apple ha infatti fissato il suo prossimo appuntamento in streaming, svelando a stampa, addetti ai lavori e semplici appassionati che il 13 ottobre sarà il momento della verità. E se è vero che il grande protagonista sarà il prossimo melafonino, assieme a tutte le sue varianti – di cui vi abbiamo parlato in modo approfondito in questo articolo dedicato -, allo stesso modo è assai probabile che il gigante di Cupertino metterà sul piatto nella stessa occasione altri prodotti, diversi dal nuovo smartphone.

Non a caso, nelle ultime ore sono tanti i leaker che sostengono di essere a conoscenza dei piani di Apple. In particolare, sarebbe lo stesso invito per il keynote previsto all’Apple Park ad aver anticipato le mosse della compagnia californiana. E ad aver dato indizi prima del tempo su almeno uno dei prodotti che accompagnerà iPhone 12 nel corso dell’evento speciale.

Come potete verificare anche voi nel tweet presente poco più in alto in questo stesso articolo, il noto leaker Jon Prosser suggerisce infatti che il cerchio che circonda il logo Apple ricorda a grandi linee gli AirTags, vale a dire il localizzatore GPS di cui si parla da tempo in rete e che di conseguenza Apple potrebbe svelare la prossima settimana contemporaneamente ai nuovi iPhone. Nello specifico, Prosser fa notare che il design dei piccoli bottoni della “mela morsicata” è molto simile al cerchio presente sull’invito, con tanto di logo Apple per renderli immediatamente riconoscibili.

A sentire i rumor delle ultime settimane, gli AirTags probabilmente annunciati nel corso dell’evento di iPhone 12 dovrebbero lavorare in sincrono con l’applicazione “Dov’è”, e potranno essere applicati su diversi oggetti per facilitare la loro localizzazione – pensiamo ad un mazzo di chiavi o addirittura ad un mezzo di trasporto. Restano ovviamente un mister il prezzo e l’eventuale commercializzazione in Italia: non resta che attendere il 13 ottobre 2020 per scoprire tutto quello che ci aspetta.