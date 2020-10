Mancano solo 4 giorni alla presentazione dei nuovi iPhone 12 e tutte le informazioni relative ai melafonini stanno aumentando a dismisura. Nella giornata di ieri sono stati dettagliati i tagli di memoria e i colori per ognuno dei dispositivi attesi il prossimo 13 ottobre. Quest’oggi è possibile prendere visione di quello che dovrebbe essere il listino prezzi dei successori degli iPhone 11. Siamo nel campo dell’ufficiosità, questo è chiaro, ma la strategia commerciale Apple potrebbe essere già alla portata di tutti.

L’approfondimento sui prezzi di tutti gli iPhone 12 proviene dal leaker Kang che nel tempo si è costruito una discreta fama in materia di anticipazioni hi-tech. In particolar modo, in effetti, l’informatore ha scritto poche ore fa un lungo post su Weibo ossia il Twitter cinese in cui dettaglia ogni modello di iPhone in arrivo con il suo relativo prezzo.

Il più piccolo ed economico di tutti sarà il tanto chiacchierato iPhone 12 Mini da 5,4 pollici. Il device dovrebbe essere messo in vendita al costo di 699 dollari (592 euro) per la sua versione base da 64 GB. Il collega iPhone 12 standard dovrebbe invece partire da 799 dollari (678 euro) per quanto riguarda sempre l’esempare da 64 GB. Pur non ritenendo possibile una conversione esatta tra le due monete ma piuttosto una riproposizione del valore statunitense del nostro stesso conio, pensare ad un iPhone 12 Mini da 699 euro e ad un iPhone 12 da 799 euro è decisamente auspicabile.

Anche per quanto riguarda la serie Pro ci sono delle esatte indicazioni relative al prezzo dei relativi due melafonini associati. Proprio l’esemplare Pro semplice da 6.7 pollici costerebbe 999 dollari (846 euro) per il taglio di memoria da 128 GB. Per finire, l‘esemplare Pro Max sarebbe in vendita a 1099 dollari (931 euro) sempre con spazio di archiviazione da 128 dollari. Anche in questo caso è difficile ci sia un’esatta conversione tra le due monete ma pure la corrispondenza tra valore in dollari ed euro non dispiacerebbe perché confermerebbe il mancato aumento del valore per tutta la serie nuova di zecca.