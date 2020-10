Come bisogna comportarsi se non funziona l’app Unicredit? Quali sono i canali di assistenza validi per ottenere supporto mirato, pure più in generale per i servizi online? Dai primi giorni di ottobre, le segnalazioni per malfunzionamenti e rallentamenti dello strumento non sono pochi. Potrebbero esserci delle cause ben precise che vanno giustamente scoperte, anche per essere superate.

Proprio l’app Unicredit si presenta ora, nella sua versione per smartphone Android, nell’ultima versione 3.9.4 presente sul Play Store. Quest’ultima ma anche la precedente avrebbero messo in risalto una serie di bug di non poco conto, quelli che scatenano i malfunzionamenti già citati. Un ulteriore aggiornamento del tool da parte degli sviluppatori potrebbe dunque essere necessario: proprio dalla pagina dello store Google dedicata all’app dell’istituto bancario, è la stessa Unicredit, nella data di ieri 8 ottobre, a rispondere alle richieste di aiuto parlando di errori in via di risoluzione.

In attesa che degli esperti sviluppatori facciano la loro parte, cosa fare se non funziona l’app Unicredit e si ha urgenza di eseguire operazioni di qualsiasi tipo? Il Servizio Clienti va contattato al numero 800.57.57.57 e tra le scelte del menù automatico va selezionata quella dedicata ai servizi Internet. C’è anche un numero dedicato per tutti i clienti che non si trovano in Italia ma all’estero e questo risponde al +39.02.330.89.73.

Se non funziona l’app Unicredit su Android con le anomalie su riportate, le stesse difficoltà (ancora per il momento) non sembrano per nulla interessare i possessori degli iPhone con versione dello stesso strumento per sistema operativo iOS. Sempre per l’assistenza in caso di difficoltà riscontrate dai clienti, oltre al servizio clienti, va anche segnalato il profilo social Twitter della banca. Mandando un cinguettio e ancora meglio un messaggio privato al team di operatori associati al servizio, si potranno ottenere indicazioni utili in breve tempo e comunque in orario lavorativo.