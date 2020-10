Non doveva esserci ma ci sarà: il bonus bici tanto chiacchierato nei mesi estivi avrà il suo click day fissato per il prossimo 3 novembre. Molti italiani che hanno già acquistato una bici, un monopattino o altro mezzo di trasporto eco o chiunque ha intenzione di farlo vorranno di certo sapere come comportarsi all’appuntamento fissato fra meno un mese. I chiarimenti successivi riguardano sia i casi di rimborso che quelli di voucher per un nuovo acquisto.

Bonus bici come rimborso

Il bonus bici assume la forma di rimborso in tutti quei casi in cui i cittadini italiani hanno già acquistato la loro due ruote, un monopattino o altro mezzo green, in particolare dallo scorso 4 maggio. Dopo la lunga attesa, per questi acquirenti è venuto il momento di fare richiesta del risarcimento della spesa fino ad una percentuale massima del costo sostenuto del 60%. I passaggi da compiere al momento della richiesta dell’indennizzo possono essere racchiusi nei seguenti punti:

1) dotarsi di uno Spid (Identità Digitale);

2) effettuare l’accesso al portale del ministero dell’Ambiente, nella pagina dedicata proprio al bonus mobilità;

3) caricare il documento in formato .pdf della fattura di acquisto del prodotto intestata a nome del richiedente e subito dopo indicare il numero di conto corrente.

Bonus bici come voucher

Ci sono diversi cittadini che pure non hanno ancora acquistato il loro mezzo di trasporto green perché magari non volevano anticipare l’intera somma associata. In quest’ultimo caso, sempre dal 3 novembre si potrà partecipare al programma di incentivi pure attraverso il sito del Ministero dell’Ambiente. Sarà ancora necessario lo Spid e al termine dell’operazione si otterrà proprio il buono da spendere per una nuova bici, monopattino o altro. Il valore del voucher sarà stornato dal valore del prodotto finale. Si avrà tempo 30 giorni per sfruttare l’incentivo ricevuto e comunque ogni buono non non avrà più valore dopo il 31 dicembre.