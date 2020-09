Supergirl cancellata. La notizia che la sesta stagione dello show sarà anche l’ultima ha fatto in poche ore il giro del mondo lasciando tutti i fan senza fiato. La prima ad alzare il velo sul funesto destino è stata proprio Melissa Benoist che pubblicando la foto della sua supereroina le ha detto addio ricordando tutto quello che lei ha rappresentato per le ragazze di tutto il mondo ma anche per lei stessa. Arrivando sul set di Vancouver e indossando il suo bel mantello, Melissa Benoist ha tirato fuori tutta la sua forza chiudendo il suo matrimonio con il violento, almeno a suo dire, Blake Jenner, e trovando l’amore in Chris Wood, suo compagno di avventura per un po’.

La sua vita è cambiata così come il nostro Arrowverse The CW in cui, per la prima volta, era arrivata un’eroina in gonnella pronta alle sue lotte aliene ma, soprattutto, a tenere ben alta la bandiera dell’emancipazione femminile, della libertà di genere e dell’amore senza confini e limiti. Supergirl cancellata è sicuramente un tonfo al cuore ma anche i fan più sentimentali come noi adesso non potranno far altro che chiedersi: come si chiuderà la serie? La morte di Kara è davvero l’unico finale possibile?

Ecco il post di Melissa Benoist:

Mentre per Oliver e il suo eroe incappucciato sapevamo fin dall’inizio che l’unica possibilità per chiudere il cerchio fosse la morte, per Kara qualche dubbio rimane anche se, esaminando il suo ruolo all’interno dell’Arrowverse, pensando all’arrivo di Superman & Lois e alla Justice League, sembra proprio che l’unico finale possibile sia proprio un addio definitivo.

Davvero Kara può rimanere viva e fare a meno di essere chiamata in causa in un eventuale crossover, nella vita dell’amato cugino o semplicemente in un incontro della Lega della Giustizia? La risposta è sì solo nel caso in cui Supergirl perdesse i suoi poteri e potesse vivere finalmente l’altra parte della sua vita. Al momento sono queste le due teorie più plausibili sul finale della serie ma siamo sicuri che adesso che la cancellazione è stata annunciata si cercherà di carpire qualche informazione in più dal set dove attualmente Melissa Benoist e gli altri sono a lavoro.