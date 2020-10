Un inizio di questo giovedì 8 ottobre caratterizzato da problemi con l’app Poste ma più in generale anche con il sito dello stesso istituto privato finanziario. Non funziona l’accesso alla propria area personale e si visualizzano degli specifici messaggi di errore come quello GC01, ma non solo. La situazione è in continuo divenire ma per ora gli utenti sembrano proprio tagliati fuori da un gran numero di servizi.

Le segnalazioni delle anomalie sono nell’ordine delle centinaia già al momento di questa pubblicazione e sono tutte riportate dal servizio Downdetector. Effettuando delle prove di accesso in redazione, le anomalie che si verificano sui servizi online di Poste sembrano essere di varia natura ma tutte egualmente importanti.

Si parte dai problemi con l’app Poste. Chi è già loggato con il suo profilo ma comunque deve inserire il codice di verifica a 6 cifre per accedere al personale account, dopo diversi secondi di attesa, visualizza un messaggio di errore che lo invita a riprovare più tardi. Più in particolare, viene visualizzato tra parentesi un codice errore specifico, etichettato come GC01.

Le cose non migliorano con il tentativo di accesso alla propria aerea personale dal web. Oltre i problemi con l’app Poste ce ne sono degli altri che riguardano anche il sito dell’istituto. Dopo l’inserimento delle credenziali, accade che si ricarichi la pagina senza alcun messaggio di errore ma senza l’apertura dell’account privato.

Per il momento non sono pervenute comunicazioni ufficiali in merito ai problemi con l’app Poste e neanche con il sito corrispondente. Eventuali riscontri saranno riportati come aggiornamento a questo primo approfondimento. La speranza è che ci sia comunque un repentino ritorno alla funzionalità di tutti i servizi online.

Aggiornamento 10:00 – Le segnalazioni di problemi con l'app Poste stanno progressivamente diminuendo. Anche un nuovo test di accesso effettuato in redazione è andato a buon fine, solo con un parziale rallentamento delle funzione.