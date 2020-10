Alla vigilia delle riprese della seconda stagione e con la prima in onda sulla tv generalista negli Stati Uniti, Patrick Dempsey torna ad elogiare il lavoro fatto in Italia con Diavoli, la serie originale di Sky e Lux Vide in cui recita al fianco di Alessandro Borghi, per la prima volta in un ruolo da antagonista.

Ex volto storico di Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey ha completamente cambiato registro dopo aver lasciato la serie sei anni fa: dopo il ruolo ambiguo del protagonista della miniserie La Verità sul Caso Harry Quebert, è diventato in Diavoli lo spregiudicato banchiere Dominic Morgan, potente uomo d’affari capace di cambiare gli equilibri finanziari mondiali.

Parlando a TvInsider alla vigilia del debutto del thriller finanziario su TheCw negli Stati Uniti, Patrick Dempsey ha ricordato di aver trascorso per le riprese di Diavoli una settimana a Londra nella sede di JPMorgan, ma soprattutto molto tempo a Roma, dove sono state girate molte scene della prima stagione. Prodotta nel 2019 e trasmessa la scorsa primavera in Italia in anteprima mondiale, la serie è stata girata interamente in inglese e principalmente tra la capitale italiana e quella inglese.

Patrick Dempsey ha particolarmente apprezzato il modo di lavorare sul set in Italia, notando le differenze con i ritmi delle produzioni statunitensi che sono massacranti per gli attori e i tecnici.

Le ore erano molto migliori. [ Ride ] Sono molto civili. Abbiamo lavorato una giornata di 10 ore, non una giornata di 15 o 16 ore. Con questo, penso che ci fosse molta più intensità e abbiamo ottenuto molto di più in un periodo di tempo più breve. Mi piaceva quel modo di lavorare. Ed ero a Roma! Avevo quella città meravigliosa in cui passeggiare ed esplorare, specialmente di notte. C’è così tanta storia. Come esperienza di vita per me, è stata importante.

L’attore, che è anche un professionista delle corse automobilistiche, ha anche apprezzato l’eterno fascino di Roma, sperimentandone però anche i disagi quando si è trattato di andare in giro per la città in auto o in bicicletta.

Ho guidato un po’ a Roma. È stato fantastico, è stato pazzesco. Anche lì ho fatto un sacco di giri in bicicletta. Era ancora più pericoloso della guida!

Di recente Patrick Dempsey ha anche auspicato di tornare a lavorare presto con Guido Maria Brera, autore del romanzo I Diavoli da cui è tratta la serie, nonché sceneggiatore e produttore della stessa. Le riprese di Diavoli 2 potrebbero iniziare il prossimo anno.