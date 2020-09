Mentre la serie viene distribuita in diversi Paesi nel mondo, dagli Stati Uniti alla Spagna, Patrick Dempsey guarda già a Diavoli 2: l’attore tornerà ad interpretare Dominic Morgan, spietato amministratore delegato di un colosso bancario con un ruolo chiave nella crisi economica greca che ha minato le basi dell’Europa unita tra il 2009 e il 2011.

In attesa di tornare sul set di Diavoli 2 e occasione del debutto della prima stagione della serie sull’emittente a pagamento Universal TV, di proprietà di NBC, l’attore ha parlato con La Tercera di quanto abbia apprezzato il lavoro fatto con Guido Maria Brera, il finanziere e romanziere autore del romanzo I Diavoli, nonché sceneggiatore dell’adattamento televisivo di Sky.

Patrick Dempsey ha lavorato gomito a gomito con Brera, che definisce “un professore di finanza” e da cui ha imparato molto su una materia ostica ai più. L’attore spera di tornare a lavorare con lo scrittore anche per Diavoli 2 che è già stata rinnovata da Sky ed è in fase di scrittura.

Per molti versi, è stato molto istruttivo lavorare con lui, imparare l’architettura del mondo finanziario, la sua filosofia, le sue esperienze, l’attitudine del periodo di tempo in cui è ambientata questa serie e in cui siamo oggi. È stato un periodo straordinario della mia vita e spero che anche nella seconda stagione torneremo a lavorare con lui.

Patrick Dempsey ha anche ricordato la sensazione provata alle prime letture del copione della serie a Roma, insieme al resto del cast, tra cui spiccano gli italiani Alessandro Borghi e Kasia Smutniak.

All’inizio avevamo letto una sceneggiatura in un bellissimo centro storico alla periferia di Roma. Abbiamo revisionato i primi cinque episodi. Era qualcosa di veramente magico, anche se era solo una lettura, per via della natura internazionale del cast, del tema e della sensazione generale che avessimo in mano qualcosa di speciale e unico. È stato stimolante interpretarlo.

In precedenza Patrick Dempsey aveva già espresso soddisfazione per il lavoro fatto in Italia, di cui apprezza i ritmi meno massacranti rispetto agli orari dei set gli Stati Uniti, e aveva solidarizzato con il nostro Paese durante il lockdown, rattristato dalle immagini di una Roma deserta.

L’ex McDreamy di Grey’s Anatomy tornerà presto in Italia per Diavoli 2: presentando i nuovi progetti Sky Original per la prossima stagione, Sky Studios ha annunciato l’inizio delle riprese dei nuovi episodi per l’anno prossimo.