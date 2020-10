Il cast di Diavoli 2 sul set a gennaio? I rumors si fanno sempre più insistenti mentre i fan attendono con ansia di capire quando Alessandro Borghi e Patrick Dempsey sbarcheranno a Milano per l’inizio delle riprese dei nuovi episodi che li vedrà insieme ad un tavolino del bar pronti a raccontare una nuova storia e smascherare altri Diavoli. Ma quando entrerà in produzione la nuova stagione? Al momento Alessandro Borghi è impegnato sul set del crime distopico Mondocane, opera d’esordio di Alessandro Celli, che richiederà un impegno di sette settimane, Coronavirus permettendo.

Sarà a quel punto che Alessandro Borghi dovrebbe essere libero di tornare sul set di Diavoli 2 in coppia con il confermatissimo Patrick Dempsey che sarà nuovamente al suo fianco nonostante il rocambolesco finale della prima stagione.

Massimo è stato nominato Ceo della NYL, al posto del suo ex mentore Dominic, e mentre gli agenti ed ex colleghi lo applaudono, il suo “rivale” sta lasciando il suo ufficio e il suo posto ai piani alti del loro palazzo al grido di “Ci chiamano diavoli, ma siamo l’ultimo baluardo prima del caos. Benvenuto nel club, Massimo”. Sarà da qui che prenderà il via la seconda stagione con Massimo pronto ad andare avanti con la morte nel cuore visto che, proprio negli ultimi minuti della prima stagione, scopre della morte “accidentale” di Sofia, la prima donna che era riuscito ad amare dopo la morte della moglie (e non solo).

A questo punto la domanda principale è una sola: Massimo diventerà davvero un diavolo o cercherà di combatterli dall’interno per vendicare proprio la dolce Sofia? Sullo sfondo ci saranno Coronavirus e Brexit rendendo tutto ancora più intrigante e ad alta tensione.

In attesa di capire come e quando Alessandro Borghi tornerà sul set per Diavoli 2, l’attore sui social gongola per il debutto negli States della serie acquistata nei mesi scorsi da The CW. Quale sarà la reazione del pubblico americano?