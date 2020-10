Laura Pausini annuncia il nuovo singolo, già annunciato come molto speciale. Io Sì (Seen) è scritto da Diane Warren e sarà presentato all’attenzione dell’Academy Awards per un’eventuale candidatura agli Oscar come miglior canzone originale.

Grande voce ma anche grande protagonista per il nuovo film di Edoardo Ponti, che riporta sulle scene Sofia Loren.

Tutti i dettagli sul prossimo brano di Laura Pausini saranno svelati nelle prossime settimane, ma l’artista romagnola non ha voluto tenere per sé questa notizia, così da condividerne la gioia con i tanti fan che aspettavano da ore il grande annuncio.

Tante le voci che si sono rincorse in questi giorni sull’atteso ritorno di Laura Pausini. In molti speravano che fosse incinta del secondo figlio, ma era stata lei stessa a smentire la notizia in maniera abbastanza secca: “Non sono incinta. Sono una cantante e i miei annunci riguardano questo”.

Laura Pausini è attualmente in pausa dalla musica, ma i lavori per il nuovo album inizieranno già nel 2021. L’artista tornerà anche sul palco per la serata evento Una, Nessuna. Centomila con Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Emma, Elisa e Giorgia. Il concerto avrebbe dovuto tenersi nel 2020, ma l’emergenza sanitaria ancora in corso ha comportato un primo rinvio.

Discograficamente, l’artista è ferma al 2018, anno in cui ha lanciato Fatti Sentire. L’album era stato rilasciato anche in una versione estesa, nella quale ha incluso il duetto con Biagio Antonacci in Il Coraggio Di Andare. Con l’artista di Rozzano, aveva anche condotto un tour negli stadi, che hanno portato fino all’Arena Fiera di Cagliari.

Dalla versione spagnola dell’ultimo album, Hazte Sentir, Laura Pausini ha appena estratto il brano Verdades A Medias, che ha ripubblicato in duetto con Bebe. Il brano è anche accompagnato da un video ufficiale che riprende i temi del testo del brano che in Italia aveva pubblicato come secondo singolo.