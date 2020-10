In Doc Nelle tue Mani è arrivato il momento di fare i conti con la morte. Con un lungo monologo proprio su quanto essa sembri inarrestabile senza esserlo davvero, il nostro Andrea chiama a raduno i suoi incitandoli a non abbattersi e combattere con le loro armi, con l’impegno, lo studio e la conoscenza. Mentre le sue parole ci attraversano la mente, sullo sfondo passano alcune delle immagini clou dei vecchi episodi della serie che ha registrato un vero e proprio boom di ascolti.

“Ci siamo noi e c’è la morte, sembra inarrestabile lo so ma non è così perché ci siamo noi, tutto lo studio, la teoria, la pratica ci hanno portato qui oggi, a guardarla in faccia e a dirle non oggi“, sono queste le parole che Fanti dice agli altri specializzandi dell’ospedale per poi iniziare quella che sembra una corsa contro il tempo proprio per fermare e combattere la morte.

Ma se in corsia questa battaglia può essere vinta, sarà lo stesso nella vita privata? Luca Argentero torna a vestire i panni del su amato personaggio per provare a ricomporre anche la sua storia privata e il suo matrimonio ma le scene che vediamo nel nuovo promo lasciano credere tutto il contrario. Davvero lui e Agnese riusciranno a ricucire il loro matrimonio?

Le lacrime di Fanti non fanno pensare a niente di buono anche se le prime anticipazioni parlano comunque di un protagonista entusiasta per quello che è successo con l’ex moglie nel finale della prima parte di stagione. Andrea Fanti ripartirà da qui nei nuovi episodi di Doc Nelle tue Mani ma rimane da capire se Agnese farà lo stesso oppure no. Intanto, le prime anticipazioni dei nuovi episodi in onda giovedì 15 ottobre su Rai1 parlano di Andrea pronto ad organizzare un matrimonio proprio per un paziente che sembra essere in fin di vita, è dedicato proprio a lui il suo lungo discorso?