Sarà ancora il giovedì sera ad ospitare Doc – Nelle Tue Mani su Rai1, l’attesa seconda parte della prima stagione della serie con Luca Argentero e Matilde Gioli.

Il dramma medico di Rai1, ispirato alla vera storia del chirurgo di Lodi Pierdante Piccioni, torna in onda giovedì 15 ottobre in prima serata e in prima visione assoluta su Rai1 con i primi due episodi della seconda parte di stagione, la cui produzione è terminata a settembre.

La programmazione di Doc – Nelle Tue Mani su Rai1 durerà 4 settimane, per un totale di 8 nuovi episodi in prima tv: la serie torna in onda dopo il grande successo riscosso sull’ammiraglia Rai la scorsa primavera, quando la storia di Andrea Fanti (Luca Argentero) ha portato a casa a sorpresa una media di oltre 7 milioni di telespettatori, nonostante evidenti carenze che qui abbiamo sottolineato.

Rai 1 ha deciso di aprire la sua stagione della fiction proprio puntando sul ritorno di Doc – Nelle Tue Mani, che si aggiunge ad altri titoli molto popolari come L’Allieva 3 e Nero a Metà 2. Sarà proprio quest’ultima fiction a lasciare spazio al giovedì sera ai nuovi episodi di Doc – Nelle tue Mani, il cui promo è già in rotazione su Rai1. La serie va a presidiare il giovedì che tradizionalmente per la prima rete è la serata dei grandi ascolti della fiction della tv pubblica, spesso con ascolti record come quelli di fiction ormai ben rodate come Che Dio Ci Aiuti, Un Passo dal Cielo e Don Matteo.

Come potremmo dimenticarci del nostro DOC? 🙏💙

Manca sempre meno alle nuove puntate, continuate a seguirci! 😉#DOCNelleTueMani https://t.co/hRzsn4LYiB — DocNelleTueMani (@DocNelleTueMani) September 18, 2020

I nuovi episodi di Doc – Nelle Tue Mani avrebbero dovuto essere trasmessi già in primavera, ma la produzione si è fermata a metà stagione a causa dell’emergenza Covid-19 ed è ripartita a fine luglio per completare le riprese degli episodi mancanti. Certa del riscontro che avrà anche la seconda parte di stagione, Rai Fiction sta già lavorando allo sviluppo di Doc Nelle Tue Mani 2, come ha confermato il consulente alla sceneggiatura Pierdante Piccioni, il vero medico di Lodi protagonista della storia che ispira la serie.

Le prime quattro puntate di Doc – Nelle Tue Mani sono disponibili in streaming su Raiplay, il portale gratuito della Rai.