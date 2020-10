Thom Yorke alla Festa del Cinema di Roma, nella rassegna che si terrà dal 15 al 25 ottobre. Il leader dei Radiohead è stato annunciato come uno dei protagonisti di Incontri Ravvicinati, tradizionalmente ospitato dall’Auditorium Parco Della Musica. La voce dei Radiohead torna in Italia dopo il matrimonio celebrato a Bagheria alcune settimane fa.

Non solo Thom Yorke ma anche Steve McQueen, John Waters, Damiano e Fabio D’Innocenzo, Gabriele Mainetti, i Manetti Bros, Gianfranco Rosi, François Ozon, Thopmas Vinterberg, Zadie Smith e Francesco Totti, che avrà il ruolo di presentare il biopic costruito sulla sua carriera.

In occasione dell’incontro alla Festa del Cinema, Thom Yorke potrà parlare del suo rapporto con il grande schermo e di quello che, nella sua carriera, ha scritto per accompagnare la storie proiettate al cinema.

Già avviato alla carriera dopo il grande successo di Pablo Honey, The Bends e l’iconico Ok Computer, Thom Yorke diventa protagonista della colonna sonora non originale del film Velvet Goldmine con l’interpretazione di tre cover di Bryan Ferry.

Battezzato anche l’esordio come solista in The Prestige di Christopher Nolan, che ospita Analyse del disco di debutto da solista The Eraser, mentre nel 2009 scrive la colonna sonora di New Moon in Hearing Damage, inserita nel secondo capitolo della saga di Twilight.

Suspirium è diventato il miglior brano originale alla Mostra del Cinema di Venezia, nel 2018. Il brano era destinato al remake di Suspiria di Dario Argento, giunto sul grande schermo con la regia di Luca Guadagnino.

I Radiohead sono ormai di casa in Italia, sia nel caso di concerti con il gruppo sia per i live da solista di Thom Yorke, la cui carriera viaggia in maniera parallela a quella del gruppo. Il ritorno nel nostro Paese è previsto per il 2021 ma prima si farà tappa all’Auditorium Parco della Musica per la Festa del Cinema.