Il nuovo singolo di Thom Yorke è 5.17, uscito a sorpresa senza alcun preavviso da parte del cantautore britannico nonché frontman dei Radiohead. Yorke, insieme al chitarrista Jonny Greenwood, è stato parte attiva alla realizzazione della sesta stagione della fortunata serie TV Peaky Blinders. Lo riferisce il regista Anthony Byrne, ascoltato da NME. I due hanno lavorato insieme alla colonna sonora, e 5:17 è un estratto.

Thom Yorke ci ha abituati alle sue elucubrazioni sonore dai tempi di Idioteque dei Radiohead, e ne abbiamo avuto conferma sia con la colonna sonora di Suspiria di Luca Guadagnino che nell’album Anima. Chi ascolta Yorke è sempre “vittima” di numerose scoperte e sorprese, e lo abbiamo imparato anche con quella nuova edizione del classicone Creep.

Nelle ultime ore il nuovo singolo di Thom Yorke è stato l’ennesimo fulmine a ciel sereno: gli accordi al pianoforte con enorme compressione discostano rami fumosi procurati dagli archi visionari, e nel mezzo troviamo la voce evanescente del cantautore. 5.17 potrebbe essere il primo estratto, prima di That’s How Horses Are il cui titolo compare nell’artwork del singolo.

That’s How Horses Are dovrebbe uscire il 2 aprile 2022. Di questa novità Thom Yorke non fa alcuna menzione sui social. Piuttosto, su Instagram è concentrato a parlare degli Smile – progetto nato insieme al chitarrista Jonny Greenwood e Tom Skinner, batterista dei Sons Of Kemet – che da poco hanno lanciato un’edizione speciale del singolo You Will Never Work In Television Again/The Smoke.

Nel nuovo singolo di Thom Yorke, secondo alcuni, potrebbe esserci una spinta del cantautore britannico verso un nuovo album solista, anche se 5.17 e That’s How Horses Are sono contestuali alla sesta stagione di Peaky Blinders. Di seguito il testo e la traduzione del brano disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming.

Hammer in, suffer beauty

Candle in is for magnificence

I will lie

For you

For you

For you to change

Fire ends, we’re saying sorry

Someone left on a highway

Little moths still they’re hanging

With you