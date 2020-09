Inevitabilmente ci saranno anche i Radiohead, al matrimonio di Thom Yorke e Dajana Roncione che si tiene presso la Villa Valguarnera a Bagheria, nella provincia di Palermo. Un matrimonio atteso e d’altri tempi, quello tra il cantautore e l’attrice siciliana che oggi, sabato 19 settembre, realizza il suo sogno di sposare l’artista che ha seguito per anni.

Il giorno del “sì” è arrivato e finalmente Thom Yorke sposerà la sua compagna giurandole fedeltà di fronte a Claudio Bocca, sacerdote della chiesa anglicana. Ascoltato da Repubblica, il frontman dei Radiohead ha specificato che tutto si svolgerà secondo le disposizioni di sicurezza anti COVID con un numero massimo di 120 invitati. Tra questi vi saranno anche attori del cinema italiano.

Le disposizioni di sicurezza, specifica Yorke, sono state concordate con le autorità locali. Non mancherà la possibilità di divertirsi ma non sono previsti balli. Thom, inoltre, specifica che la scelta della location è ricaduta sulla Sicilia per rispettare le origini della (ormai) moglie, cresciuta a Monreale da una famiglia che ora lo accoglie come se fosse un figlio.

A disposizione di tutti gli invitati vi sarà il liquido disinfettante oltre alla distribuzione di un certo numero di mascherine, dispositivi di cui sono provvisti anche i responsabili del catering. Il cantautore spera che il matrimonio sia un’occasione per assaporare ancora più da vicino la storia e le tradizioni della Sicilia, una terra alla quale la sua sposa è profondamente legata e che lui stesso adora, ammirando le bellezze di Monreale e la storia dell’isola.

Con la presenza dei Radiohead al matrimonio di Thom Yorke l’universo del cantautore è completo: c’è il suo passato che è anche il suo presente, c’è il suo futuro e c’è la sua intimità, c’è la sua arte e soprattutto la sua anima profonda che ora, in Italia, trova una nuova casa.