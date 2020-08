Thom Yorke si sposa in Italia con Dajana Roncione: data e location delle nozze del leader dei Radiohead

Thom Yorke si sposa in Italia e ha scelto una location esclusiva per il giorno del sì. La sua storia d’amore con Dajana Roncione è nata nel 2016, poco tempo dopo la separazione dalla moglie Rachel Owen che proprio nel 2016 morì di tumore ad appena 48 anni.

La location scelta dal frontman dei Radiohead sarà Villa Valguarnera, il complesso storico di Bagheria (Palermo) scelto da Ferzan Ozpetek per il film La Dea Fortuna (2019) e prima ancora da Dacia Maraini per il film L’Amore Coniugale (1970).

La data scelta per le nozze è il 19 settembre 2020 e la lista degli invitati è ancora segreta. Si sa solamente che a fronte dell’emergenza COVID-19 il numero dei presenti è sceso da 200 a 120. La cerimonia sarà laica.

Dajana Roncione, classe 1984, è originaria di Monreale ed è sempre stata una grande fan dei Radiohead. Una sua amica, a tal proposito, racconta che l’attrice sin da ragazzina ha sempre detto che un giorno avrebbe sposato Thom Yorke.

Il sogno si realizza: Thom Yorke si sposa in Italia dopo aver trascorso a Vulcano le vacanze estive con la sua futura moglie e dopo aver ottenuto il placet della famiglia di lei.

Dajana Roncione ha recitato anche per il grande schermo: nel 2009 era nel cast di Baarìa di Giuseppe Tornatore ma ha recitato anche nel biopic Io Sono Mia nella parte di Loredana Bertè e in importanti fiction italiane come La Mafia Uccide Solo D’Estate e Paolo Borsellino.

Per il frontman dei Radiohead era presente anche nel cast del cortometraggio Anima liberamente ispirato all’ultimo album da solista del cantautore britannico. I due futuri sposi si sono conosciuti tramite amici in comune e hanno iniziato a frequentarsi quando lei si è trasferita a Oxford, dove hanno vissuto insieme.

Come suggello della storia d’amore Thom Yorke si sposa in Italia e i Radiohead potrebbero essere presenti nella lista degli invitati.