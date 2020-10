Il manifesto ispiratore di Lady Gaga è un messaggio per tutti quelli che stanno attraversando un momento di dolore. Nasce così l’ispirazione per Chromatica, ultimo album di inediti nel quale ha raccolto tutto il disagio vissuto negli ultimi tempi e che, oggi, si è trasformato in luce.

Lady Gaga ha voluto celebrare questa ritrovata luce in fondo al tunnel attraverso un cartellone che è apparso a Los Angeles e nel quale ha voluto racchiudere il significato di Chromatica. L’album, che avrebbe dovuto essere rilasciato ad aprile, è stato destinato al mercato dal 29 maggio scorso dopo il rilascio del singolo di lancio Stupid Love.

Racconta Lady Gaga:

“Ho scritto questo album quando ero triste. Ho scritto questo album quando ero arrabbiata. Ho scritto poesie sulle paura e ho chiesto alle mie poesie di cantare. Ho sentito qualcosa dall’alto che non avevo mai sentito prima – di andare avanti, di continuare a respirare, di sapere che ogni verso era un passo in avanti, che ogni melodia era un regalo”.

L’artista definisce anche Chromatica come una sogno che è finalmente diventato reale, grazie all’arte e a quello che è stata in grado di insegnarle e aggiunge: “Il dolore può migliorare, la musica è la mia fede. La musica è la mia religione. Le persone sono il mio dio. Sono qui per servire il mondo e ispirare quante più persone possibile a gioire nonostante le circostanze. Tutti meritiamo la felicità. Tutti valiamo. A volte ci vuole pazienza e forza d’animo per riconoscere la nostra stessa forza. Questo è Chromatica”.

Il suo nuovo percorso discografico è iniziato a fine febbraio con il rilascio di Stupid Love, che era stato leakato a poche ore dal suo rilascio ufficiale. Il secondo singolo, di grande successo, è quello con Ariana Grande – Rain On Me – seguito da 911, costruito sui problemi del disagio psichico.