Finalmente l’episodio numero 16 di The Walking Dead 10 è andato in onda. Qualche ora fa lo ha fatto negli Usa lasciando senza fiato il pubblico americano e questa sera lo farà anche in Italia, su Sky, chiudendo un’ottima annata. La serie è completamente rinata dopo un paio di stagioni da dimenticare ma ormai il danno è fatto. Il pubblico si è allontanato e difficilmente tornerà sui suoi passi e così la rete ha già annunciato che l’undicesima stagione sarà l’ultima. In attesa di capire come e quando vedremo gli ultimi episodi della serie, l’appuntamento questa sera è con l’episodio numero 16, il gran finale della decima stagione, quello in cui si chiuderà il capitolo Sussurratori e si aprirà quello conclusivo.

ATTENZIONE SPOILER!

Nel finale di The Walking Dead 10 torneremo nuovamente su quella torre in attesa di vedere i nostri superstiti in azione mentre Beta, i Sussurratori e una mandria di vaganti si avvicinano pericolosamente per chiudere i conti con loro. A scatenare la guerra è stato l’omicidio di Alpha ma il suo braccio destro riuscirà davvero a vendicarla?

La risposta è no visto che parte dei nostri superstiti riescono a scappare mimetizzandosi tra gli zombie per arrivare dall’altra parte e riuscire a richiamare la mandria allontanandola da Alexandria e dalla torre. Lungo il percorso ci saranno delle vittime e una di queste è Beatrice proprio mentre Negan ha un momento per chiarire le cose con Lydia consegnarle la maschera della madre e poi raggiungere gli altri.

Nel finale di The Walking Dead 10 le cose non si mettono bene nè per Negan, che viene salvatore da Daryl durante lo scontro con Beta, e né per padre Gabriel che si prepara ad una resistenza ad oltranza al costo della sua vita ma viene salvato da un uomo mascherato che arriva ad Alexandria con Maggie. Alla fine sembra che i nostri superstiti ce l’abbiano fatto, almeno per il momento, mentre Lydia salva Carol pronta a suicidarsi lanciandosi nel vuoto insieme alla mandria. Per loro adesso è il momento di un nuovo inizio?

L’appuntamento con The Walking Dead 10 è su Fox (112, Sky) oggi, lunedì 5 ottobre, alle 21 con l’ultimo episodio della stagione dal titolo “Una morte certa” (titolo originale “A Certain Doom”).