Può finalmente iniziare ufficialmente il conto alla rovescia in attesa dell’episodio 16 di The Walking Dead 10 in onda su Fox il prossimo 5 ottobre, a poche ore dalla messa in onda americana. A causa della pandemia in corso e dello stop a riprese, produzioni e doppiaggi, il finale della decima stagione della serie tv AMC è slittato di qualche mese e finalmente i fan proprio domenica prossima, avranno modo di capire come si chiuderà la lunga guerra con i Sussurratori e come sarà il ritorno di Maggie dopo la sua lunga attesa.

Tutti i nodi stanno per venire al pettine e i fan sono convinti che l’episodio 16 di The Walking Dead 10 porterà sullo schermo un’altra vittima illustre, ma chi?

Un’anteprima estesa del finale della decima stagione di The Walking Dead, dal titolo “A Certain Doom”, rivela come gli eroi intrappolati intendono sfuggire all’orda di zombie scatenata da Beta (Ryan Hurst) nell’ultima battaglia che vedrà protagonisti i Sussurratori. Toccherà proprio ai sopravvissuti trovare un nascondiglio per aspettare che il peggio sia passato e che la furia di Beta rimanga solo un ricordo ma l’unica cosa che sembra mettere tutti d’accordo è che “non ce la faranno tutti”.

Ecco il nuovo video del momento:

Nonostante questo sono pronti a provare e il nuovo video rivela quale sarà il loro piano ovvero attraversare l’orda di zombie per arrivare dall’altra parte e richiamare la loro attenzione in stile Pifferaio magico dall’altro lato. Questo significa che due andranno avanti e due rimarranno indietro a protezione ma attraversare l’orda di zombie non sarà facile.

La figlia di Alpha, l’ex Whisperer Lydia (Cassady McClincy), è pronta ad aiutare ad attraversare ma le prime ad opporsi sono Rachel (Avianna Mynhier) e Beatrice (Briana Venskus) di Oceanside. Questo li fermerà? Sembra proprio di no visto che anche i fumetti riportano questo epico scontro in cui i nostri eroi affronteranno la più grande orda zombie mai vista.

La stessa showrunner Angela Kang ha spiegato a TvLine: “Nel corso della stagione, questi gruppi sono stati impegnati in una sorta di guerra fredda, e ora è esplosa in questa lotta a tutto campo fino alla possibile distruzione reciproca… C’è molto spazio, molti fili della storia in corso con i nostri vari eroi. Sarà grande e divertente”.