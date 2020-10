Sono tante le opportunità che si aprono per chi deciderà di acquistare il Samsung Galaxy S20 Fan Edition: dopo la promozione ufficiale lanciata dalla divisione italiana del colosso di Seul (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo) che consente di risparmiare 100 euro sul prezzo di listino di questo nuovo dispositivo, scendono in campo anche le offerte dei gestori telefonici, a partire da Vodafone e Wind Tre. Nel primo caso il riferimento, come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, è alla promozione Infinito Smartphone Edition, che ricordiamo essere valida fino al 14 ottobre, e che si rivolge ai soli nuovi clienti che attivano un’offerta tra Infinito Gold e Infinito Black.

L’iniziativa promozione si arricchisce proprio del Samsung Galaxy S20 Fan Edition, che potrete pagare al prezzo di 12 euro al mese per 30 mesi, senza alcun anticipo iniziale. Si ricorda che per il procedimento di rateizzazione attraverso Telefono Facile o Telefono No Problem (TNP) è anche previsto un costo di attivazione di 9,99 euro per i nuovi clienti, mentre per i già clienti ricaricabili la maggiorazione è di 10 euro.

Il Samsung Galaxy S20 Fan Edition è anche disponibile attraverso le offerte del gestore unico Wind Tre, che, stando a quanto sempre riportato da ‘mondomobileweb.it‘, lo ha inserito nel proprio listino già da qualche giorno, proponendone l’acquisto in un’unica soluzione (669,90 euro) oppure in 36 rate a partire da 3,99 euro mensili, senza alcun anticipo iniziale con finanziamento, nelle colorazioni Navy o Green. La rateizzazione a 36 mesi è disponibile con offerta Unlimited Easy Pay a 3,99 euro al mese, a 7,99 euro al mese con XLarge Easy Pay, a 8,99 euro al mese con Large Easy Pay ed a 9,99 euro al mese con Medium Easy Pay. Si tenga presente che le cifre sopra indicate fanno riferimento al costo del dispositivo, a cui poi bisogna aggiungere la spesa del canone mensile dell’offerta associata (i metodi di pagamento accettati consistono nell’addebito su carta di credito o conto corrente).